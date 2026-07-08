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Alireza Farahani, la exótica apuesta del Guaguas para cubrir la salida de Hélder Spencer en el centro de la red
El central, especialista en bloqueo y con un potente saque, llega a la Isla para vivir su primera experiencia profesional fuera de Irán
El Guaguas apuesta por una opción exótica para suplir la marcha de Hélder Spencer al Olympiacos griego. Los amarillos han firmado al central iraní Alireza Farahani, quien vivirá en la Isla a sus 27 años su primera experiencia profesional fuera de su país.
Sergio Miguel Camarero contará en sus filas con un central alto, cercano a los 2,10 m, que llegó relativamente tarde a la selección absoluta de su país, durante la tercera semana de la VNL en 2024, como parte de los jóvenes valores llamados a renovar una selección en pleno proceso de transición, tras acumular malos resultados en los últimos torneos internacionales en los que participó.
Una carrera íntegra en Irán
Toda su trayectoria profesional ha transcurrido en su país natal, donde ha militado en el Paykan Tehran, Shahdab Yazd, Sepehr Sadra, Shahrdari Varamin, Saipa Tehran y finalmente el ChadorMalu Ardakan.
A pesar de no haber tenido nunca una experiencia profesional fuera de Irán, el jugador siempre manifestó su deseo de probar fortuna en otros países y en otras ligas, lo que ayudó a la hora de convencerle para firmar por el campeón de la Superliga, el Guaguas y poder debutar en la CEV Champions League.
Un bloqueador nato
El conjunto amarillo incorpora a su plantel a un especialista en el bloqueo. Además, destaca por su velocidad en ataque a la hora de armar su brazo para el remate y por su peligrosidad en el saque, donde es letal y compromete enormemente la recepción de sus adversarios, aunque debe de mejorar en su regularidad en dicho apartado, dado que al asumir muchos riesgos también en ocasiones regala muchos puntos.
Mentalmente es un jugador muy competitivo, dotado de un gran espíritu de sacrificio y es considerado como uno de los grandes valores emergentes de Irán.
Un paso necesario en su crecimiento como jugador
Su apertura al exterior es vista como necesaria por gran parte de la prensa de su país para no estancar su crecimiento como jugador, un debe que con su llegada a la disciplina del Guaguas va a poder cambiar.
Con su fichaje la plantilla para la próxima temporada estaba completamente cubierta. Sin embargo, la trágica noticia del fallecimiento de Willner Rivas durante los terremotos de Venezuela, ha obligado a la dirección deportiva a buscar un relevo para la posición de receptor en el mercado, con la complicación lógica del momento actual en el que casi todas las plantillas están ya prácticamente cerradas.
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