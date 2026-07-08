Arrecife se prepara para acoger el Lanzarote Summer Challenge 2026, el mayor evento de CrossFit de España

Arrecife ya está preparada para convertirse este fin de semana en uno de los grandes escaparates europeos del CrossFit. La capital lanzaroteña acogerá del 11 al 12 de julio una nueva edición del Lanzarote Summer Challenge 2026, un campeonato que se ha consolidado como el torneo internacional más importante de esta disciplina que se celebra en España y uno de los referentes del calendario europeo.

La competición reunirá a 224 deportistas, seleccionados entre más de 800 aspirantes llegados desde diferentes puntos del mundo. Durante dos intensas jornadas medirán su fuerza, resistencia, velocidad y capacidad técnica en algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital lanzaroteña: el Islote de la Fermina, la Playa de El Reducto y el Puerto Deportivo Marina Lanzarote.

Una edición más internacional que nunca

El campeonato alcanza este año su mayor dimensión internacional con la participación de atletas procedentes de Finlandia, Argentina, Colombia, República Dominicana, Francia, Italia, Noruega, Irlanda, Antigua y Barbuda, Lituania, Croacia, Portugal y Japón. Además, será la primera edición con representación de varios países latinoamericanos.

El nivel competitivo también será el más alto desde la creación del torneo. Entre los nombres más destacados figuran deportistas de referencia internacional como Victoria Reyes, Helena Carratalá, Fabi Beneito y Bryan Hernández, además de algunos de los mejores atletas nacionales como Silvia García, Martín Cuervo, Laura Plaza, Carmen Pericet, Alejandro de la Guardia y Rita García.

La presencia de estos competidores garantiza un espectáculo deportivo de primer nivel en cada una de las pruebas programadas.

Más igualdad y nuevos desafíos

El Lanzarote Summer Challenge 2026 introduce importantes novedades. Por primera vez, todas las categorías —RX, Intermedio, Scale y Máster— se disputarán exclusivamente en equipos mixtos, convirtiéndose en la primera competición española de CrossFit que iguala el número de participantes masculinos y femeninos.

La organización también ha diseñado nuevos desafíos que pondrán a prueba a los deportistas. Entre ellos destaca una prueba acuática inédita, además de nuevos materiales y ejercicios especialmente creados para esta edición.

Otra de las grandes novedades será el seguimiento de la competición. Los asistentes podrán conocer en tiempo real la evolución del campeonato gracias a una aplicación móvil y a una pantalla gigante, desde la que se retransmitirán tanto las pruebas como las repeticiones de los ejercicios y la clasificación en directo.

Récord de premios

La edición de 2026 repartirá cerca de 5.000 euros en premios, la mayor dotación económica de la historia del torneo y una de las pocas competiciones nacionales de esta modalidad que premia económicamente a todas las categorías participantes.

Con ello, la organización busca seguir consolidando un campeonato que año tras año aumenta tanto el nivel deportivo como la proyección internacional.

El deporte como escaparate turístico

Durante la presentación oficial del evento, celebrada este miércoles, las distintas instituciones destacaron la importancia del campeonato como herramienta de promoción de la isla.

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, subrayó que la ciudad vuelve a convertirse en sede de una competición capaz de combinar deporte, turismo y actividad económica, con un impacto directo sobre la restauración y el comercio del litoral.

Por su parte, la concejala de Turismo y Deportes, Elisabeth Merino, destacó la consolidación internacional que ha alcanzado el campeonato, al tiempo que puso en valor el crecimiento del turismo deportivo, un segmento que cada vez gana más peso en Canarias.

Desde el Gobierno de Canarias, el director general de Infraestructura, Sostenibilidad y Calidad Turística, Héctor Mateo, defendió la apuesta institucional por este tipo de eventos, mientras que el consejero de Actividad Física y Deportes del Cabildo de Lanzarote, Juan Monzón, incidió en la consolidación de una prueba que ya forma parte del calendario deportivo de la isla.

En la misma línea se expresó el consejero delegado de SPEL-Turismo Lanzarote, Héctor Fernández, quien recordó que el deporte constituye uno de los principales motores del turismo actual, especialmente cuando las competiciones se desarrollan en espacios naturales tan reconocibles como los de Lanzarote.

Un campeonato consolidado

La directora del campeonato, Carmen Vicente, agradeció el respaldo institucional y el trabajo del equipo de jueces y voluntarios que hacen posible el desarrollo del evento. Según explicó, disputar una competición de este nivel en escenarios tan singulares permite diseñar pruebas únicas que diferencian al Lanzarote Summer Challenge de otros campeonatos europeos.

La competición está organizada por CrossFit Lanzarote con el respaldo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, SPEL-Turismo Lanzarote, los Centros de Arte, Cultura y Turismo, el Ayuntamiento de Arrecife y la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, además de contar con la colaboración de numerosas empresas patrocinadoras.