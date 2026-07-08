El español Javier Escribano se corona campeón Sub-18 en Pozo Izquierdo

El windsurfista español Javier Escribano se ha proclamado el triunfador de la categoría Sub-18 masculina en la 38ª edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup, tras completarse las mangas definitivas, este miércoles en la playa de Pozo Izquierdo. En esta quinta jornada del prestigioso circuito internacional de olas de la Professional Windsurfers Association (PWA), evento cumbre del World Wave Tour, experimentó una ligera mejoría climatológica con vientos oscilantes con puntas entre 22 y 25 nudos que propiciaron la puesta en escena de la armada juvenil junto a la clase Máster.

Vibrante final

La competición arrancó desde primera hora con olas algo más definidas. Si bien mostraron una potencia moderada, superaron con creces las condiciones de las jornadas anteriores, permitiendo a los atletas desplegar saltos susceptibles de puntuación. El tarifeño Javier Escribano, se impuso en una vibrante final con un acumulado de 14,66 puntos, fundamentado en un Backloop puntuado con 5,58. Con este resultado, el español batió al talentoso japonés Ryoma Sugi, quien quedó en la segunda posición de la general con 12,55 puntos, por delante del danés Bjorn Olesen, tercero en discordia.

"Este año ha sido más complicado porque mis rivales han subido mucho su nivel. Las condiciones no han acompañado mucho pero todos teníamos lo mismo y hemos dado el máximo que teníamos todos" declaraba el tarifeño en la ceremonia de podios.

Las chicas Sub-18 y los Sub-21 masculino y femenino, camino de los títulos

El quinto día de competición también ha servido para dejar definidos los cuadros de la cantera internacional, a falta de la resolución de los títulos en las categorías Sub-18 y Sub-21 femenina, así como la categoría Sub-21 masculina.

La belga Sol Degrieck, quien en 2024 hizo historia como la atleta más joven en subirse a un podio profesional de la Copa del Mundo en Pozo Izquierdo, ratificó su liderazgo al sellar un contundente pase a la final Sub-21 con 12,12 puntos, dejando atrás a la española Lizzlotte Schilling (4,00 puntos).

En la categoría masculina, el alemán Anton Richter se llevó el pase a la siguiente ronda en la primera manga con 13,66 puntos, superando por un estrecho margen al español Carlos Kiefer (12,55 puntos) por ejecutar un salto que contó con mejor criterio y puntuación por parte de los jueces, dado que en la sección de olas sus marcas estuvieron prácticamente parejas. En la segunda manga, el griego Gregory Stathopoulos —excampeón mundial juvenil de la clase Techno 293+— deslumbró con la puntuación más alta del día (16,05 puntos) frente al nipón Takumi Moriya (11,73 puntos).

Ya entrada la tarde, la categoría master saltó al agua. Máster +45 Masculino El alemán Lars Gobisch dominó su manga con 12,07 puntos; el británico y comentarista oficial de la PWA, Ben Proffitt, hizo lo propio en la segunda serie con 11,58 puntos; el hispano-británico John Skye (reconocido diseñador de velas) se adjudicó una ajustadísima tercera manga con 10,75 puntos frente a Toni Pijoan (10,65 puntos); y el vigente bicampeón mundial de la categoría (2024 y 2025), el grancanario Michael Friedl, impuso su ley local en la cuarta manga sumando 9,85 puntos.

Las próximas jornadas del campeonato, que se prolongará de forma ininterrumpida hasta el domingo 12 de julio, prometen elevar la tensión con la entrada al agua de los competidores profesionales y los desenlaces directos de las flotas Máster y Gran Máster. Toda la actualidad, clasificaciones completas y las retransmisiones oficiales en directo por streaming se pueden seguir a través de la plataforma global www.pwaworldtour.com y los perfiles oficiales del evento.

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La Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup de la PWA es una prueba avalada por la Real Federación Española de Vela. Esta 38ª edición cuenta con el apoyo de Turismo Islas Canarias del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y la Consejería de Deportes, el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el hotel Gloria Palace. Como colaboradores, el evento suma el esfuerzo de Volkswagen Comercial, Monte Feliz-powered by Playitas, Centro Comercial Atlántico, Instituto Tecnológico de Canarias, 7iFilm.com, Gran Canaria Blu, Poema del Mar, Ejove Lab, Provital, Bazar Ani, Bahía Grill, Jaklar, WS, As Acción, Surf Magazine, Wind, Windsurf TV y Daily Dose.