La nueva Open Agáldar debuta con lleno absoluto en la The North Face Transgrancanaria

La The North Face Transgrancanaria continúa confirmando el enorme interés que despierta su edición de 2027. Tras agotar en apenas 24 horas los dorsales de la modalidad Promo, la organización ha cerrado ahora las inscripciones de la nueva Open Agáldar, que completa su cupo apenas una semana después de la apertura de inscripciones.

La nueva prueba, de 21 kilómetros, debutará el próximo martes 23 de febrero dentro del programa de la carrera y lo hará con 500 participantes, consolidándose desde su estreno como una de las grandes novedades de esta edición. La carrera saldrá a las 9 de la mañana desde el barrio de San José de Caideros y tendrá su meta en Gáldar, después de pasar por otros barrios del municipio como Saucillo, El Agazal y Barrial.

El excelente ritmo de inscripciones ha permitido que la The North Face Transgrancanaria supere ya los 4.200 participantes, que del 22 al 28 de febrero recorrerán los senderos de Gran Canaria en una edición que contará con ocho modalidades. Entre las principales novedades destaca la Stages, una competición de cuatro etapas con la Open Agáldar, el KV El Gigante, la Promo y la Advanced.

El director de la The North Face Transgrancanaria, Carlos González, destacó la extraordinaria acogida de la Open Agáldar. "Esta prueba, impulsada junto al Ayuntamiento de Gáldar, ha superado todas nuestras expectativas en su primer año. Medio millar de corredores descubrirán un recorrido con grandes contrastes, desde los paisajes verdes de las medianías con salida en San José de Caideros hasta espacios más próximos a la costa, atravesando lugares tan singulares como el barranco del Juncal o Amagro", indicó.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, destacó que "la extraordinaria respuesta que ha recibido la Open Agáldar demuestra el enorme interés que despierta una prueba que nace con vocación de consolidarse como una cita de referencia en el mundo trail". "En apenas unas horas se agotaron las plazas inicialmente previstas y hubo que ampliar el cupo hasta superar los 500 inscritos, una cifra que refleja la ilusión que ha generado este proyecto", señaló.

Asimismo, subrayó que "esta carrera permitirá a los participantes descubrir algunos de los parajes naturales más espectaculares y menos conocidos de nuestro municipio, poniendo en valor nuestro patrimonio paisajístico y contribuyendo a proyectar la imagen de Gáldar como un destino privilegiado para la práctica deportiva y el turismo de naturaleza".

Al igual que ocurrió con la Promo, la organización ha habilitado una lista de espera para que las personas interesadas puedan optar a un dorsal en caso de que se produzca alguna baja entre los inscritos.

El resto de modalidades mantienen un elevado ritmo de inscripción. La Marathon, de 47 kilómetros, está muy cerca de completar su cupo, con el 97% de las plazas ya ocupadas. Le siguen la Advanced, con un 80%; la Half y la KV El Gigante, ambas con un 75%; la Classic, con un 70%; la Short, con un 45%; y las modalidades Family y Stages, que ya alcanzan el 35% de ocupación.

Sostenible por naturaleza

La vigésimo octava edición de la The North Face Transgrancanaria volverá a apostar por la sostenibilidad bajo el lema 'Sostenible por naturaleza' con medidas para controlar el impacto del evento sobre el entorno natural, además de seguir reduciendo la huella de carbono con diferentes acciones a desarrollar antes, durante y después del evento.

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The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos y cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes; el Ayuntamiento de Gáldar; el Ayuntamiento de la Villa de San Bartolomé de Tirajana; el Ayuntamiento de Teror; el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.