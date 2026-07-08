Unión Sardina y Castro Morales B parten con ventaja en las semifinales del Torneo DIELCA

El Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Tercera Categoría entra este jueves en su momento decisivo con la disputa de las luchadas de vuelta de las semifinales, una jornada que definirá a los dos equipos que pelearán por el título de la competición.

El Unión Sardina y el Castro Morales B parten con una importante ventaja tras imponerse con autoridad en los encuentros de ida. Sin embargo, Tinamar y Ajódar confían en hacer valer el factor terrero para intentar una remontada que les permita colarse en la gran final.

Dos billetes para la final en juego

La primera semifinal comenzará a las 21:00 horas en el terrero Pedro Cano, donde el Tinamar recibirá al Unión Sardina. El conjunto de Sardina del Sur afronta el duelo con una cómoda renta de siete puntos, después de imponerse por 18-11 en el encuentro de ida. Un resultado que le permite afrontar la vuelta con cierta tranquilidad, aunque consciente de que no puede confiarse ante un rival que buscará darle la vuelta a la eliminatoria arropado por su afición.

CL Tinamar. / La Provincia

A la misma hora, el terrero de La Montaña de Gáldar acogerá la segunda semifinal. El Ajódar tratará de firmar una remontada frente al Castro Morales B, que dio un paso de gigante hacia la final tras vencer por un contundente 18-10 en el primer enfrentamiento. El conjunto del norte necesitará ahora una actuación sobresaliente para mantener vivas sus opciones de disputar el campeonato.

Los equipos que logren superar estas semifinales obtendrán el pase para la gran final del Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Tercera Categoría, prevista para el viernes 17 de julio, a partir de las 21:00 horas.