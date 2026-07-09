El colegiado de Lanzarote, Hernández Hernández, será el cuarto árbitro del Inglaterra-Noruega de cuartos del Mundial

El colegiado lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández ha sido designado por la FIFA dentro del equipo arbitral que estará el sábado en el Inglaterra-Noruega de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde el canario ejercerá de cuarto árbitro.

Hernández Hernández es el único trencilla principal español de la Copa del Mundo y hasta el momento sólo ha tenido la oportunidad de dirigir el choque entre las selecciones de Brasil y Haití de la fase de grupos del torneo del pasado 20 de junio.

Junto a él, su compatriota José Enrique Naranjo Pérez estará como colegiado asistente reserva de un equipo para el duelo entre ingleses y noruegos que estará liderado por el experimentado colegiado francés Clement Turpin. Por otro lado, el portugués Joao Pinheiro ha sido el elegido para pitar el Argentina-Suiza.