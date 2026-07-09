Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atropello Las Palmas de Gran CanariaMercalaspalmas Gran CanariaEstadio Gran CanariaJon Kortajarena en LanzarotePlástico UELoterías en CanariasVecinos Granca Live FestMotivo ruptura Nueva Línea
instagramlinkedin

MUNDIAL DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO

El colegiado de Lanzarote, Hernández Hernández, será el cuarto árbitro del Inglaterra-Noruega de cuartos del Mundial

El canario solo había podido dirigir hasta el momento en la cita mundialista el Brasil-Haití de la fase de grupos

Hernández Hernánez arbitrando un partido de Champions League

Hernández Hernánez arbitrando un partido de Champions League / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Las Palmas de Gran Canaria

El colegiado lanzaroteño Alejandro Hernández Hernández ha sido designado por la FIFA dentro del equipo arbitral que estará el sábado en el Inglaterra-Noruega de cuartos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde el canario ejercerá de cuarto árbitro.

Hernández Hernández es el único trencilla principal español de la Copa del Mundo y hasta el momento sólo ha tenido la oportunidad de dirigir el choque entre las selecciones de Brasil y Haití de la fase de grupos del torneo del pasado 20 de junio.

Noticias relacionadas y más

Junto a él, su compatriota José Enrique Naranjo Pérez estará como colegiado asistente reserva de un equipo para el duelo entre ingleses y noruegos que estará liderado por el experimentado colegiado francés Clement Turpin. Por otro lado, el portugués Joao Pinheiro ha sido el elegido para pitar el Argentina-Suiza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents