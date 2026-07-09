Daida Ruano y Köster revalidan el título en una jornada épica en Pozo Izquierdo

La Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup vivió este jueves una de las jornadas más intensas de su 38ª edición. Con una calima menos densa y un viento más consistente que en los días anteriores, Pozo Izquierdo ofreció un espectáculo de primer nivel que culminó con la revalidación de los títulos de Philip Köster y Daida Ruano Moreno, en un día marcado por la igualdad, las sorpresas y las emociones hasta el último minuto.

La sesión comenzó a primera hora de la mañana con la final masculina Sub-21 y fue ganando intensidad con el desarrollo de las mangas profesionales, ante un público que respondió una vez más a la cita con el campeonato.

Gregory Stathopoulos conquista el Sub-21

La competición arrancó con la final masculina Sub-21, en la que el español Carlos Kiefer, uno de los grandes favoritos y representante local, buscaba el triunfo ante su afición. Sin embargo, el griego Gregory Stathopoulos acabó imponiendo su superioridad gracias a un repertorio de maniobras aéreas de gran nivel.

Daida Ruano / grancanariawindsurfwc

Aunque Kiefer se mostró muy sólido en la elección y aprovechamiento de las olas, Stathopoulos marcó diferencias con un double forward y un one foot backloop que le otorgaron la victoria y el título de la categoría.

La exhibición de Daida Ruano

Si hubo una gran protagonista en Pozo Izquierdo fue Daida Ruano Moreno. La leyenda del windsurf mundial, alejada del circuito internacional, protagonizó una actuación difícil de igualar al imponerse en todas las rondas que disputó durante el campeonato.

La grancanaria tuvo que iniciar su camino desde el challenger para acceder al cuadro profesional y no dio opción a sus rivales: ganó la fase previa, todas las mangas clasificatorias y la gran final, firmando una de las actuaciones más completas que se recuerdan en la playa que la vio crecer como deportista.

Phillip Köster / grancanariawindsurfwc

Su principal rival, la arubense Sarah-Quita Ofringa, nunca encontró la comodidad sobre el agua. Logró el pase a la final en los últimos instantes de las semifinales, pero no pudo mantener el ritmo de una Daida especialmente consistente en unas condiciones de viento especialmente exigentes.

El tercer puesto fue para la también grancanaria Alexia Kiefer, que superó a la joven belga Sol Degrieck, de solo 16 años, quien todavía aspira al título en la categoría femenina Sub-21, pendiente de disputarse.

Tras conquistar su 23.º triunfo en Pozo Izquierdo, Daida Ruano se mostró emocionada. "He ganado en 23 ocasiones en Pozo Izquierdo. He tenido que entrenar duro para poder estar hoy aquí. Agradezco el apoyo de mis entrenadores, familia y amigos, y también a la organización por su buen hacer. En muchas ocasiones he pensado que sería mi última participación, pero... aquí estoy".

Una final masculina de infarto

La competición profesional masculina dejó algunas de las mangas más emocionantes del campeonato.

Los cuartos de final ya ofrecieron los primeros enfrentamientos de máximo nivel. En una de las eliminatorias más esperadas, Liam Dunkerbeck eliminó a Marino Gil por apenas 1,14 puntos, remontando en los últimos instantes de la manga.

Las sorpresas continuaron en semifinales. El brasileño Marcilio Browne, uno de los grandes favoritos, quedó eliminado, mientras que los españoles Marc Paré y Miguel Chapuis lograban el billete para la gran final.

Podio del campeonato. / grancanariawindsurfwc

El desenlace mantuvo la incertidumbre hasta el último momento. Todo apuntaba a un duelo entre Köster y Dunkerbeck, pero Marc Paré firmó una espectacular remontada que estuvo a punto de cambiar el resultado. Finalmente, el alemán Philip Köster defendió con éxito el título conquistado en 2025 y se impuso por apenas 0,61 puntos sobre el catalán.

Reconocimiento a los riders

Durante la entrega de premios, el organizador del campeonato, Björn Dunkerbeck, destacó la capacidad de adaptación de los competidores.

El múltiple campeón mundial subrayó que los mejores windsurfistas no solo destacan cuando las condiciones son extremas, sino también cuando el viento obliga a sacar el máximo rendimiento técnico para mantenerse competitivos.

La competición continuará este viernes con la disputa de la final femenina Sub-21.

Clasificaciones

Profesional masculina

Philip Köster (Alemania), 17,90 puntos. Marc Paré (España), 17,29. Miguel Chapuis (España), 13,98.

Profesional femenina

Daida Ruano Moreno (España), 13,95 puntos. Sarah-Quita Ofringa (Aruba), 12,33. Alexia Kiefer (España), 9,30.

Sub-21 masculina