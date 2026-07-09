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Kaitlin Quevedo hace historia antes del ITF DISA Gran Canaria: entre las 100 mejores tenistas del ranking WTA

La grancanaria ha logrado este jueves una de las victorias más importantes de su carrera al derrotar a la española Irene Burillo por 4-6, 6-4 y 6-4 en los cuartos de final del WTA 125 de Bastad (Suecia)

Kaitlin Quevedo hace historia al entrar por primera vez en el top 100 de la WPT

Kaitlin Quevedo hace historia al entrar por primera vez en el top 100 de la WPT / LP / DLP

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Aarón Cabrera Artiles

La joven tenista continúa dando pasos de gigante en el circuito profesional. El triunfo no solo le permite acceder por primera vez a unas semifinales de esta categoría, sino que además le garantiza un hito muy especial: entrará por primera vez entre las 100 mejores tenistas del ranking WTA, un objetivo que confirma la enorme progresión que viene mostrando durante toda la temporada.

La victoria tuvo un importante componente de remontada. Tras ceder el primer set, Quevedo reaccionó con personalidad para darle la vuelta al encuentro y sellar el pase a la penúltima ronda del torneo sueco después de casi tres horas de batalla.

Un 2026 de crecimiento constante

La temporada de Kaitlin Quevedo está siendo la de su consolidación en la élite del tenis femenino. A lo largo de los últimos meses ha firmado actuaciones destacadas en varios torneos internacionales, además de seguir acumulando experiencia en competiciones del máximo nivel.

Su rendimiento en Bastad supone un nuevo impulso a una carrera que, con apenas 20 años, continúa creciendo a gran velocidad y que ya la sitúa entre las principales promesas del tenis español. El camino de Quevedo en Suecia todavía no ha terminado. Este viernes buscará un puesto en la gran final del torneo frente a la suiza Simona Waltert, cuarta cabeza de serie del campeonato.

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Será un nuevo examen para la española, que llega con la confianza reforzada tras confirmar su entrada en el Top 100 mundial y con la oportunidad de seguir escalando posiciones si consigue alcanzar la final del WTA 125 de Bastad.

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