Kiren González, Puntal A del Maxorata: «Luchar esta final ante el Unión Antigua sería ser cómplices de esta situación»

La disputa de la final de Copa queda en el aire La actitud de los dos luchadores sancionados cautelarmente por su positivo, a la espera del dictamen del contraanálisis, además de la de la propia directiva del Unión Antigua, desoyendo los comunicados enviados por la Federación Insular de Fuerteventura, han llevado al órgano federativo a plantearse el aplazamiento de la final de la Copa de Fuerteventura de Primera Categoría una semana, pasando a disputarse el día 17 del presente mes, a falta de confirmación oficial, para intentar resolver esta situación antes de su disputa.

Un escándalo envuelve la final de la Copa de Fuerteventura de Lucha canaria de Primera Categoría que en principio se iba a disputar mañana por la noche noche en el Terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo, a partir de las 20.00 horas. El Maxorata recibe a un Unión Antigua que tiene en sus filas a dos luchadores que cuentan con una sanción cautelar al haber dado positivo en un control antidopaje. La presunción de inocencia en el caso de ambos luchadores obliga a esperar al contraanálisis para confirmar dichos positivos, a pesar de lo cual el Comité de Disciplina Deportiva de la Federación Insular emitió una resolución el pasado 27 de junio en la que se les imponía una sanción cautelar que les impedía seguir luchando hasta que se conociese el resultado del contraanálisis. Sin embargo, ambos luchadores decidieron no darse por notificados y desde entonces han participado en dos luchadas anteriores; la de mañana es la tercera.

Ante este magno despropósito, Kiren González, Puntal A del Maxorata, denuncia que los dos luchadores del Unión Antigua «tuvieron un resultado adverso en el control antidoping y en ese momento se les sancionó cautelarmente retirándoles sus respectivas licencias hasta que se conociera el resultado del contraanálisis». A pesar de la medida disciplinaria adoptada por el ente federativo, que «envió al campo de lucha del Antigua una documentación para informarles de su decisión, allí no les atendieron».

El Comité de Competición de la insular de Fuerteventura no recibió confirmación ni en el envío de la documentación de forma física a través de un burofax, ni en respuesta a sus correos electrónicos. Ante la actitud de los directivos del Antigua la Federación se plantea el aplazamiento de la final.

Lucha Canaria Tv

"No podemos dejarles luchar"

El luchador del Maxorata recalca que, lo normal, «es que ambos no compitiesen porque están suspendidos cautelarmente». «Personalmente pienso que nuestro equipo no debería de competir, porque no se puede permitir que la gente se salte las normas, porque si una persona decide tomar sustancias ilegales, lo hace bajo su responsabilidad, pero una vez que lo pillan y le están diciendo que debe de estar apartado hasta que el contraanálisis se resuelva, no podemos dejarles luchar», razona Kiren, quien recuerda que en su momento «tuve una sanción de dos meses porque en el acta se recogió que había agredido a un luchador y tuve que comerme la sanción y cumplirla, así que no entiendo porqué en este caso no sucede lo mismo».

Admite el Puntal A que ante esta «injusticia manifiesta» y este agravio comparativo con los dos luchadores del Unión Antigua, él planteó «hacer un plantón y no luchar, pero desde el club se me transmitió la necesidad de presentarnos por respeto a la afición y para los patrocinadores». «Pero mantengo mi opinión de que al presentarnos en esta final seríamos cómplices de toda esta situación», añadía. «Esto hay que pararlo desde todos los ámbitos, todo el mundo debería de alzar la voz», reitera el luchador.

Lo que tiene claro Kiren González es que si esta noche la victoria sonríe a su rival, el Unión Antigua, «no me nacerá el sentimiento de felicitarles, porque todo esto habrá sido una mentira».

Pedro Hernández reconoció su positivo ante las cámaras

«En la plataforma de televisión Lucha Canaria TV, después de la última lucha entre el Tetir y el Unión Antigua, al final de la misma hay unas declaraciones de Pedro Hernández en las que, cuando le preguntan por este tema, contestó que tenía un resultado adverso, lo que demuestra que ellos tienen el conocimiento de que algo hay, y encima se victimizan afirmando que lo están pasando mal porque la gente opina y este caso está en la calle, pero al final son ellos los que están haciendo que esto pase», explica indignado el Puntal A del Maxorata de Fuerteventura. Recuerda González que en toda esta situación «hay otros equipos perjudicados, porque el resultado de las otras luchas podían haber sido diferentes y podía haber llegado otro club a disputar esta final».

Afectado por toda la situación

A nivel personal reconoce encontrarse «mal, contrariado, porque esto es un escándalo, no se puede permitir que hagan lo que les de la gana, porque ¿qué ejemplo le estamos dando a todo el mundo viendo que incumplir las normas no tiene consecuencias».

«Esta final se va a celebrar por un tema de burocracia, porque nuestro rival afirma que no ha sido comunicado, cuando en realidad la luchada se debía de dar entre el Maxorata y el Tetir y ahora mismo no está sucediendo», concluye Kiren.