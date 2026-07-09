Previa Final Torneo Dielca Lucha Corrida: Unión Agüimes y Los Guanches se juegan el título

El Terrero Municipal de Vecindario acoge este viernes (21.00 horas) la gran final del Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Segunda Categoría, un duelo que enfrentará al Unión Agüimes y Los Guanches tras una competición marcada por la igualdad y la emoción hasta las semifinales.

El choque pondrá en juego el penúltimo título de la temporada insular y medirá a dos equipos que han demostrado ser los más consistentes del campeonato. Mientras los agüimenses llegan con la oportunidad de firmar una campaña histórica, el conjunto aruquense buscará evitar el triplete de su rival y conquistar un trofeo que recompense su crecimiento durante todo el curso.

El Agüimes, a por una temporada perfecta

El Unión Agüimes afronta la final en el mejor momento de la temporada. El equipo del sureste ya conquistó la Liga Cabildo de Gran Canaria, tras imponerse al Santa Rita, y posteriormente levantó la Copa Fundación La Caja de Canarias después de superar al Maninidra.

El puntal C del Unión Agüimes, Aitor Lorenzo / La Provincia

Ahora tiene ante sí la posibilidad de completar un triplete que lo confirmaría como el gran dominador de la Segunda Categoría durante esta campaña.

Gran parte de sus opciones pasan por el rendimiento de su puntal C, Aitor Lorenzo, uno de los luchadores más determinantes de la categoría. A su alrededor se ha consolidado un bloque muy competitivo en el que destacan Jonay Roque, Rafa Santiago, incorporado como refuerzo para este Torneo DIELCA, y el sénior Guayre Rodríguez, convertido en una de las piezas más fiables del equipo gracias a la regularidad mostrada durante toda la temporada.

El Unión Agüimes afronta la final en el mejor momento de la temporada. / La Provincia

Los Guanches quiere impedir el triplete

Enfrente estará un Los Guanches que ha sabido mantenerse entre los mejores durante todo el campeonato y que llega a la final dispuesto a dar la sorpresa.

El conjunto de Arucas rozó la clasificación para la final de la Copa y ahora dispone de una nueva oportunidad para levantar un título. Su principal referencia será el destacado A Jonay Alemán, llamado a asumir el peso del equipo en los momentos decisivos.

Los Guanches quiere impedir el triplete de los del Sureste. / La Provincia

Junto a él, Acoirán Sánchez, destacado B, y los destacados C Kristofer Santana y Pablo Guillén conforman un bloque equilibrado y con recursos suficientes para discutirle el triunfo al vigente campeón.

La igualdad que ha presidido el Torneo DIELCA hace prever una final muy abierta entre dos conjuntos que han sabido superar unas exigentes semifinales y que llegan con argumentos para alzarse con el campeonato.

El Unión Agüimes intentará cerrar una temporada para el recuerdo con su tercer título consecutivo, mientras que Los Guanches buscará escribir su propio capítulo en la historia reciente de la competición y frustrar el pleno de títulos del conjunto del sureste.

El ambiente está servido para una final que promete intensidad, emoción y lucha de alto nivel en el Municipal de Vecindario.