Yaiza acoge por primera vez el Campus de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias con 75 jóvenes de todas las islas

El municipio de Yaiza se ha convertido este mes de julio en el punto de encuentro de algunas de las principales promesas de la lucha canaria. La localidad acoge por primera vez el XIV Campus de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias, una iniciativa que reúne a 75 jóvenes deportistas procedentes de distintas islas con el objetivo de reforzar su formación deportiva y fomentar la convivencia entre los participantes.

El campus se desarrolla entre el 7 y el 27 de julio y está dirigido a los finalistas del Torneo del Fajín CajaCanarias, una competición de referencia en las categorías base de este deporte tradicional. Los participantes compaginan entrenamientos técnicos con actividades educativas y de ocio, acompañados por monitores especializados y destacados luchadores del panorama regional.

La llegada del campus a Lanzarote supone un hito para la isla, ya que es la primera vez que esta actividad se celebra fuera de sus sedes habituales durante sus catorce años de historia.

XIV Campus de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias en Lanzarote / La Provincia

Un campus referente de la cantera

El acto de bienvenida tuvo lugar en la Casa de la Cultura Benito Pérez Armas, donde fueron recibidos los jóvenes luchadores por representantes del Ayuntamiento de Yaiza y de la Fundación CajaCanarias.

Durante el encuentro participaron, entre otros, el alcalde de Yaiza, Óscar Noda; el concejal de Deportes, Ángel Lago; el director de Relaciones Institucionales de la Fundación CajaCanarias, Fernando Sánchez; así como entrenadores, monitores y representantes del mundo de la lucha canaria.

El alcalde destacó la importancia de que Lanzarote haya sido elegida por primera vez como sede de este campus, al considerar que se trata de una actividad consolidada dentro del calendario deportivo de Canarias y un referente para la formación de jóvenes luchadores.

Entre los deportistas invitados está Mamadou Camara, puntal A del Club de Lucha Tegueste, que compartió experiencias con los asistentes

La celebración del campus ha sido posible gracias al convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Yaiza y la Fundación CajaCanarias, una alianza que ambas entidades valoran de forma positiva y que abre la puerta a futuras ediciones en la isla.

Formación técnica junto a destacados puntales

Uno de los principales atractivos del campus es la posibilidad de que los jóvenes entrenen junto a algunos de los mejores luchadores de Canarias.

Entre los deportistas invitados se encuentra Mamadou Camara, puntal A del Club de Lucha Tegueste, que compartió experiencias y conocimientos con los participantes durante la jornada de bienvenida.

El objetivo de esta convivencia es que los jóvenes conozcan de cerca la experiencia de deportistas de alto nivel y puedan perfeccionar aspectos técnicos de la lucha canaria mediante sesiones prácticas adaptadas a cada categoría.

Además del aprendizaje deportivo, el programa busca transmitir los valores que históricamente han caracterizado a este deporte, como el respeto al rival, el compañerismo, el esfuerzo y el juego limpio.

XIV Campus de Lucha Canaria Fundación CajaCanarias en Lanzarote / La Provincia

Dos turnos adaptados a las categorías base

El campus está organizado en dos periodos diferenciados para atender a las distintas edades de los participantes.

El primer turno, que se celebra entre el 7 y el 13 de julio, reúne a 37 niños y niñas de las categorías prebenjamín y benjamín.

Posteriormente, entre el 21 y el 27 de julio, participarán otros 38 jóvenes pertenecientes a las categorías alevín e infantil.

Según explicó el coordinador del campus, Rucaden Linares, la prioridad de esta iniciativa es favorecer la convivencia entre los participantes, tanto dentro como fuera del terrero, sin dejar de lado la mejora técnica de cada luchador.

Durante las jornadas, los asistentes participan en entrenamientos específicos, actividades recreativas y dinámicas grupales pensadas para fortalecer la relación entre deportistas procedentes de diferentes clubes e islas.

La cantera, clave para el futuro de la lucha canaria

La lucha canaria es uno de los deportes tradicionales más representativos del archipiélago y su continuidad depende, en gran medida, del trabajo que se desarrolla con las categorías base.

Campus como el organizado por la Fundación CajaCanarias permiten que jóvenes luchadores compartan experiencias, conozcan nuevas metodologías de entrenamiento y refuercen su compromiso con una disciplina profundamente arraigada en la cultura de las islas.

El concejal de Deportes de Yaiza, Ángel Lago, subrayó que el municipio mantiene una estrecha vinculación con este deporte y destacó que la celebración del campus ofrece a los jóvenes del municipio la oportunidad de aprender junto a algunos de los mejores puntales de Canarias sin salir de la isla.

Los participantes destacan el ambiente del campus

Entre los asistentes al campus también hubo espacio para compartir impresiones sobre la experiencia.

Candela Francia, luchadora del Unión Sur Yaiza, explicó que uno de los aspectos que más está disfrutando es la posibilidad de hacer nuevos amigos mientras continúa aprendiendo técnicas de lucha.

Por su parte, Neizan Pérez, del Club de Lucha Tazacorte, en La Palma, también valoró positivamente la convivencia entre jóvenes de distintas islas.

Las declaraciones de ambos reflejan uno de los objetivos fundamentales del campus: utilizar el deporte como herramienta para fomentar valores personales y sociales más allá de la competición.

Una iniciativa que podría tener continuidad

Durante el acto de bienvenida, el director de Relaciones Institucionales de la Fundación CajaCanarias, Fernando Sánchez, agradeció la colaboración del Ayuntamiento de Yaiza y del Área de Deportes para hacer posible el desarrollo del campus en Lanzarote.

La buena acogida de esta primera edición en la isla y la satisfacción expresada tanto por la organización como por las instituciones participantes hacen que la iniciativa tenga opciones de consolidarse como una cita habitual en futuras ediciones.

Con este encuentro, Yaiza se convierte durante varias semanas en un punto de referencia para la formación de la cantera de la lucha canaria, un deporte que sigue apostando por el relevo generacional para mantener vivas una de las tradiciones deportivas más representativas del archipiélago.