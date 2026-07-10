Las Canteras vibra con el mejor vóley playa nacional en el Challenge Beach Volley Cup

La playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, ya respira el mejor vóley playa del panorama nacional. La sexta edición del Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria 2026 ha levantado el telón de su cuadro principal con una primera jornada marcada por el alto nivel competitivo, el espectáculo sobre la arena y una gran respuesta del público, que disfruta durante todo el fin de semana de una de las citas deportivas más destacadas del verano.

Las mejores parejas del país, junto a destacados jugadores internacionales, han comenzado la lucha por el título en un escenario único, donde la emoción y la igualdad prometen mantenerse hasta las finales.

Las favoritas no fallan en el cuadro femenino

La competición femenina arrancó con autoridad por parte de las principales candidatas al título. La pareja número uno del torneo, formada por Nazaret Florián y Carolina Fernández, confirmó su excelente momento de forma tras conquistar recientemente la prueba del circuito nacional disputada en Lorca.

Las favoritas debutaron con una sólida victoria por 2-0 (21-14 y 21-13) frente a Falcón-Pérez, dejando claro desde el primer encuentro que llegan a Gran Canaria con la intención de volver a subir a lo más alto del podio.

También comenzaron con paso firme las segundas cabezas de serie, Elba Páez y Daniela Andreu, que apenas dieron opciones a Van Laer-Karla, imponiéndose por 2-0 (21-9 y 21-10).

La jornada dejó además encuentros mucho más igualados. La pareja alemana formada por Schubert-Loaiza tuvo que emplearse a fondo para superar a Arends-Saucedo tras tres sets muy disputados.

Por su parte, las canarias María Sevillano y Lucy Monteiro ofrecieron uno de los partidos más emocionantes del día al derrotar a las argentinas Sancer-Moreno por 2-0 (22-20 y 23-21) en un duelo decidido por pequeños detalles.

Los favoritos responden... y llega la sorpresa del torneo

En el cuadro masculino, los principales aspirantes también comenzaron con fuerza. Los números uno, los argentinos Juan Bautista Amieva y Maciel Bueno, dominaron con claridad su estreno al vencer por 2-0 (21-9 y 21-13) a Pérez-Duque.

Los hermanos Aba tampoco dieron margen a la sorpresa y superaron con autoridad a Dehesa-Egaña por 2-0 (21-14 y 21-13).

Sin embargo, el gran momento de la jornada llegó con la victoria protagonizada por el canario Sergio Camacho y el argentino afincado en Valencia Juan Martín Segovia, que eliminaron en su debut a la tercera pareja mejor clasificada del torneo, formada por Daniel Moreno y Pedro Santana.

El encuentro ofreció uno de los mejores espectáculos del día y terminó con triunfo para Camacho y Segovia por 1-2 (21-13, 15-21 y 15-17), firmando así la gran sorpresa del estreno de la competición.

También comenzó con buen pie otro representante canario. Carlos Gimeno, junto a Tomás Agost, consiguió imponerse a los hermanos Mañanes por 2-0 (22-20 y 21-18).

La clasificación se decidirá este sábado

Al cierre de la jornada aún se disputaban los últimos encuentros correspondientes a la segunda ronda de la fase de grupos, de la que saldrán las parejas clasificadas para las eliminatorias.

Los primeros clasificados de cada grupo accederán directamente a los cuartos de final, mientras que los segundos y terceros deberán disputar previamente los octavos de final.

La competición continuará este sábado con los últimos partidos de la fase de grupos. Los encuentros de octavos de final comenzarán a partir de las 12:20 horas, mientras que los cuartos de final se celebrarán desde las 17:20 horas en las pistas instaladas en la playa de Las Canteras, a la altura del Hotel Cristina.

Mucho más que deporte durante todo el fin de semana

Además del espectáculo deportivo, el Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria 2026 ofrece un completo programa de actividades para todos los públicos.

Los asistentes pueden disfrutar de una zona de animación con juegos, sorteos, actividades de playa y música en directo, creando un ambiente festivo que convierte el evento en una experiencia para toda la familia.

La entrada es libre y gratuita, tanto para presenciar los encuentros como para acceder a la zona de ocio, hasta completar el aforo disponible.

Una cita consolidada en el calendario nacional

El Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria 2026 está organizado por la Federación Canaria de Voleibol y la Real Federación Española de Voleibol, con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes y Turismo de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el Instituto Municipal para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte, la Concejalía de Ciudad de Mar y Promoción Económica; y la Viceconsejería de la Actividad Física y el Deporte del Gobierno de Canarias.

El torneo cuenta además con el patrocinio de 7up, Howden y Grupo Rafael Afonso, que respaldan una competición ya consolidada como una de las grandes referencias del vóley playa en España.