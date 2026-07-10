El grancanario Marco Justo entra en la órbita de la NBA: invitado por los New York Knicks

Los New York Knicks llegan a esta edición de la Liga de Verano con el prestigio de haberse proclamado campeones de la NBA en la temporada 2025-2026, poniendo fin a una espera de 53 años sin conquistar el anillo.

En este contexto, Marco Justo ha sido invitado a integrarse en el cuerpo técnico del conjunto neoyorquino durante la competición que se celebra en Las Vegas, un torneo que se disputa entre el Thomas & Mack Center y el Cox Pavilion, en el campus de la Universidad de Nevada, y que se prolongará hasta el próximo 19 de julio.

Para el entrenador grancanario supone una oportunidad única para seguir ampliando conocimientos, compartir metodología con técnicos de la mejor liga del mundo y conocer de primera mano el funcionamiento interno de una franquicia campeona de la NBA.

Una carrera que no deja de crecer

La invitación llega en uno de los mejores momentos de la trayectoria profesional del técnico de San Fernando, que continúa acumulando experiencias de primer nivel.

El grancanario Marco Justo posa con el trofeo de campeón de Europa Sub 18. / FIBA

Antes de este nuevo reto, Marco Justo formó parte durante diez temporadas del cuerpo técnico del CB Canarias, posteriormente dirigió al Zunder Palencia en la Liga Endesa y logró el ascenso del Palmer Mallorca a la Primera FEB. A estos éxitos se suma también la medalla de oro conquistada con la selección española sub-18 en el Europeo disputado en Serbia durante 2025, uno de los logros más destacados de su carrera como entrenador.

El mensaje de Marco Justo desde Las Vegas

El propio entrenador ha querido compartir esta experiencia a través de sus redes sociales, donde ha mostrado su satisfacción por formar parte del equipo técnico de los Knicks durante estos días.

"Estar en la Summer League de Las Vegas como entrenador invitado de los New York Knicks está siendo una experiencia increíble. Poder aprender cada día, compartir pista con grandes profesionales y conocer gente nueva que me ayuda a crecer es un privilegio enorme", escribió en su cuenta de Instagram.

Además, quiso agradecer públicamente la oportunidad recibida por parte de la franquicia estadounidense.

Gran Canaria vuelve a mirar hacia la NBA

La presencia de Marco Justo en Las Vegas se suma a la creciente representación del baloncesto grancanario en la NBA. Hace apenas unos días también se conocía que el nuevo entrenador del Dreamland Gran Canaria, Bruno Savignani, forma parte del cuerpo técnico de los Chicago Bulls durante esta misma Liga de Verano.

Bruno Savignani en su etapa en el San Pablo Burgos. / Cintia Cortés / ACB Photo

Mientras las futuras estrellas del baloncesto mundial buscan hacerse un hueco en la mejor liga del planeta, técnicos como Marco Justo aprovechan esta competición para seguir creciendo profesionalmente y llevar el nombre de Gran Canaria hasta uno de los escenarios más importantes del baloncesto internacional.