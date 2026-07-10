Oficial: La Federación Insular de Lucha canaria de Fuerteventura suspende la final de Copa que se tenía que disputar esta noche en Tarajalejo

La cordura se impone. La Federación de Lucha Canaria de Fuerteventura ha optado por suspender la final del Torneo de la Copa, que iba a enfrentar esta noche al Maxorata y al Unión Antigua, en el Terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo (20.00 horas), a pesar de la presencia de dos luchadores suspendidos cautelarmente, a la espera de conocerse los resultados de su contraanálisis, al dar positivo en el control antidoping, ambos luchadores pertenecientes al Antigua, aferrándose a un presunto defecto de forma, asegurando que no estaban notificados de tal situación, lo que les valió para luchar desde que se les sancionó cautelarmente en dos luchas con anterioridad y la de esta noche iba a ser la tercera.

El ente federativo se aferra a aspectos administrativos y federativos como causantes de la suspensión provisional, sin dar mayores explicaciones sobre los motivos que han llevado a la no celebración de la esperada final.

Nota emitida por la Federación de Lucha Canaria de Fuerteventura

"Suspendida la final del Torneo Obras Públicas del Torneo Obras Públicas Canarias - Sumytrans a la espera de una nueva fecha.

La Federación Insular de Lucha Canaria de Fuerteventura comunica que la final del Torneo Obras Públicas Canarias – Sumytrans de Primera Categoría, prevista para celebrarse hoy viernes en el Terrero Pedro Sánchez de Tarajalejo, queda suspendida y será reprogramada en una nueva fecha.

Esta decisión se adopta ante la necesidad de disponer previamente de una resolución por parte de la Federación de Lucha Canaria que permita aclarar determinadas cuestiones relacionadas con la situación administrativa y federativa existente, garantizando así que la final pueda celebrarse con todas las garantías reglamentarias y jurídicas.

Desde la Federación Insular de Lucha Canaria de Fuerteventura se considera imprescindible preservar el correcto desarrollo de la competición, la igualdad entre los clubes participantes y el cumplimiento de la normativa vigente, evitando que cualquier circunstancia pendiente de resolución pueda afectar al normal desarrollo de un encuentro de esta relevancia.

Asimismo, la Federación Insular solicitará formalmente, a través de los procedimientos legales y federativos correspondientes, las aclaraciones necesarias a la Federación de Lucha Canaria, con el objetivo de conocer el alcance de la situación y determinar los pasos que deberán seguirse.

La nueva fecha de celebración de la final será comunicada una vez se disponga de la resolución y de las garantías necesarias para su disputa.

La Federación Insular de Lucha Canaria de Fuerteventura lamenta las molestias que esta decisión pueda ocasionar a clubes, luchadores, patrocinadores y aficionados, al tiempo que agradece su comprensión ante una medida adoptada desde la responsabilidad y con el propósito de proteger la integridad y el buen funcionamiento de la competición".

El próximo viernes, posible nueva fecha

A la espera de una comunicación formal, se baraja como posible fecha el próximo viernes, dependiendo de que se pueda conocer el resultado de los contraanálisis y que se pueda disputar una final justa, en principio entre el Maxorata y el Unión Antigua.