La competición afronta su recta final en Gran Canaria con la disputa de las últimas finales de las categorías Sub21 femenina, Sub18 y Máster masculina. La belga Sol Degrieck, la japonesa Natsuki Wakasa y el alemán Lars Gobisch fueron los grandes protagonistas de una jornada marcada por unas excelentes condiciones de viento y olas en Pozo Izquierdo.

Sol Degrieck domina la categoría Sub21

La joven belga Sol Degrieck, de tan solo 16 años, confirmó los pronósticos y conquistó con autoridad la categoría Sub21 femenina. La rider, que un día antes había rozado el podio en la competición profesional, aprovechó las buenas condiciones de Pozo Izquierdo para imponer su experiencia frente al resto de participantes.

Pozo Izquierdo ya tiene nuevos campeones: estos son los ganadores de las últimas finales del Mundial de Windsurf / La Provincia

En las tres mangas disputadas marcó diferencias desde el primer momento y firmó su mejor actuación en la final, donde alcanzó la máxima puntuación en el apartado de olas con 10 puntos.Lo que parecía un duelo con la española Lizzlotte Schilling terminó resolviéndose con el segundo puesto de la alemana Emma Miron, seguida por Helena Derya, también alemana.

"Hoy he disfrutado muchísimo porque las condiciones nos han acompañado y porque estoy muy satisfecha con la alta puntuación que he conseguido en el apartado de olas", señaló Degrieck tras recibir el trofeo.

Natsuki Wakasa se lleva el título Sub18

En la categoría Sub18 femenina, la japonesa Natsuki Wakasa cumplió con los pronósticos y se proclamó campeona tras imponerse a la española Aline Diefenbach, que finalizó segunda.

El podio lo completó la alemana Frida Miron.

Lars Gobisch revalida el título en Máster

La competición masculina dejó una de las finales más igualadas de la jornada. El alemán Lars Gobisch consiguió revalidar el título de campeón Máster tras superar al británico Ben Proffitt.

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Aunque Proffitt logró una mejor puntuación en los saltos, la superioridad de Gobisch en el apartado de olas terminó siendo decisiva para conservar el campeonato. El español Michael Friedl completó el podio, mientras que el veterano John Skye terminó en cuarta posición.

"Hoy tenía una gran responsabilidad porque mis hijos han conseguido podio y yo no podía quedarme atrás. Afortunadamente he ganado y he revalidado el título conseguido el pasado año", explicó Gobisch al finalizar la prueba.

Michael Friedl conquista la categoría Grand Máster

La jornada también coronó al español Michael Friedl como vencedor de la categoría Grand Máster, cerrando así las últimas finales previstas antes del desenlace del campeonato.