Canarias y la República de Corea hermanan sus luchas tradicionales sobre la arena de la playa de Las Canteras

La playa de Las Canteras acogió este sábado el histórico desafío entre una selección de lucha canaria y la selección nacional de ssireum de Corea del Sur, un encuentro en el que vibraron miles de aficionados y que sirvió para reforzar los lazos entre ambos territorios y poner el broche final a la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales (AEJeST), celebrada durante los dos últimos días en la capital grancanaria.

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, asistió a este encuentro junto al viceconsejero de la Actividad Física y el Deporte, Ángel Sabroso; la directora general de Deportes Autóctonos, Lorena Hernández; el presidente de la Federación de Lucha Canaria, Francisco Rivero; el cónsul de la República de Corea en Canarias, Koh Moon-Hee; y el presidente de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, Pere Lavega-Burgués.

El desafío reunió sobre el terrero a algunos de los mejores luchadores de ambas modalidades en un formato inédito, en el que cada deportista compitió bajo los reglamentos de la lucha canaria y del ssireum, permitiendo al público descubrir las similitudes y particularidades de dos disciplinas que, pese a desarrollarse a miles de kilómetros de distancia, comparten valores como el respeto, el honor, el equilibrio y el profundo arraigo a sus respectivas culturas.

Sobre el terrero

En la categoría masculina, la selección de Corea del Sur se impuso por 8-4 en un desafío muy competido y marcado por la adaptación de los luchadores a los dos reglamentos. Las victorias canarias llegaron de la mano de Francisco Giménez, que superó por 2-1 a Lim Sangbin; Néstor Mejías, vencedor por 2-1 ante Kwon Jinwook; Francisco Santana, que derrotó por 2-1 a Cha Seungmin; y Alberto Zamora, que se impuso por 2-0 a Yu Kyungjoon. Por parte coreana, Kim Seongbeom venció por 2-0 a Pedro Arrocha, Kim Juntae hizo lo propio frente a Albano Castro, Jung Mingung derrotó a Diego Rodríguez, Choi Jungman superó a Juan Alberto Rodríguez Toro, Hwang Junghoon se impuso a Alejandro Quesada y Park Mingyo ganó a Khadim (Bamba) Gueyes, mientras que Lee Juyong y Woo Dongjin resolvieron por 2-1 sus enfrentamientos frente a Gaumet Innouri e Ismael Deniz, respectivamente.

En la categoría femenina, Corea del Sur venció por 2-1. Kim Siwoo se impuso por 2-1 a Verónica Olivero y Lee Jaeha logró la victoria por 2-0 frente a Lorena Mateo, mientras que Delioma Armas sumó el punto para la selección canaria tras derrotar por 2-1 a Kim Hayun. Así, el desafío permitió contemplar sobre un mismo terrero dos formas diferentes de entender la lucha tradicional y cerró el encuentro con una imagen de hermanamiento entre Canarias y Corea del Sur.

Más allá del componente competitivo, el encuentro volvió a poner de manifiesto la estrecha relación que mantienen Canarias y Corea del Sur a través de sus deportes tradicionales. Los primeros intercambios entre luchadores de ambas modalidades comenzaron a finales de la década de los ochenta y han tenido continuidad durante casi cuatro décadas gracias a un programa permanente de colaboración deportiva y cultural.

En ese camino ha desempeñado un papel decisivo el maestro Shin, impulsor desde hace más de 35 años de los intercambios entre la lucha canaria y el ssireum y una de las figuras clave en la consolidación de los vínculos entre ambos territorios. Gracias a este trabajo continuado, numerosos luchadores canarios han participado durante los últimos años en los Campeonatos del Mundo de Ssireum celebrados en Corea del Sur, donde el archipiélago ha conseguido dos títulos mundiales, conquistados por Alejandro Afonso y Cristina Rodríguez.

Clausura

El desafío puso el punto final a la Asamblea General de la Asociación Europea de Juegos y Deportes Tradicionales, organizada por la Viceconsejería de la Actividad Física y el Deporte, a través de la Dirección General de Deportes Autóctonos, que durante dos jornadas convirtió a Las Palmas de Gran Canaria en el principal punto de encuentro europeo de estas disciplinas.

El encuentro reunió a representantes de más de veinte países en torno a un amplio programa de actividades que incluyó un simposio internacional sobre el papel educativo de los juegos tradicionales, la Asamblea General de la AEJeST, talleres, exhibiciones, clases magistrales y un gran festival participativo celebrado en la playa de Las Canteras, donde miles de personas pudieron conocer y practicar modalidades como la lucha canaria, la bola canaria, la lucha del garrote canario, el juego del palo canario, el salto del pastor, la vela latina canaria, el levantamiento de piedra y arado, el arrastre canario, la pelotamano canaria o los juegos infantiles tradicionales.

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Con esta cita internacional, Canarias consolida su posición como referente europeo en la conservación y promoción de los deportes tradicionales y refuerza la proyección exterior de su patrimonio deportivo mediante el intercambio con otros pueblos que también mantienen vivas sus manifestaciones culturales.