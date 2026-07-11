Comienza el curso de monitor nacional nivel 1 en el club Las Palmeras

Con la presencia de la Concejala de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, acompañada del Presidente de la Federación Canaria de Pádel, Diego Gil, se inauguró el Curso de Monitor Nacional Nivel 1 el pasado viernes en las canchas del Club de Pádel Las Palmeras de Las Palmas capital, organizado por la Federación Canaria de Pádel en colaboración con la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias.

El curso está dirigido a aquellas personas mayores de 16 años que deseen iniciarse como técnicos en la enseñanza y dirección técnica del pádel en su fase de iniciación, con capacidad para programar sesiones, dirigir entrenamientos y colaborar en competiciones de ámbito básico. Las directoras del curso son Paula García y Alexandra Hernández, contando con el profesorado formado por Manu Navarro, Joel Fernández, Javier García, Antonio Ruimán García, Rubén Cabrera y Mónica Hernández.

Noticias relacionadas

El curso tendrá un bloque común de 60 horas, otro específico de 75 horas y un periodo de prácticas de 150 horas, ocupando tres fines de semana de viernes a domingo, finalizando el domingo 2 de agosto. En este curso se han matriculado 25 aspirantes (4 mujeres y 21 hombres).