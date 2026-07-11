El Hospital La Paloma Pueblo Guanche conquista la Copa Cabildo de Gran Canaria

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche se proclamó este sábado campeón de la Copa Cabildo de Gran Canaria 2026 tras la disputa del Concurso Deportes Tradicionales Belén María, cuarta y última prueba del campeonato copero de la Vela Latina Canaria. La regularidad demostrada durante toda la competición permitió al bote patroneado por José Ponce alzarse con el título pese a finalizar cuarto en la regata decisiva.

Con un viento de 15 nudos de dirección 030º, la bahía de Las Palmas de Gran Canaria acogió una emocionante jornada en la que el triunfo parcial fue para el Villa de Agüimes Ybarra, patroneado por Alejandro Rodríguez, que completó el recorrido en 1:07:03. El Portuarios Puertos de Las Palmas, con Alejandro Barrera a la caña, fue segundo con 1:07:50, a 47 segundos del vencedor, mientras que el Spar Guerra del Río, patroneado por Gary Chocho, completó el podio con 1:08:36, a 1 minuto y 33 segundos.

El ya campeón Hospital La Paloma Pueblo Guanche, con José Ponce, cruzó la meta en cuarta posición con un tiempo de 1:08:41, apenas 5 segundos por detrás del Guerra del Río, resultado suficiente para asegurar el título de la Copa.

La quinta plaza fue para el Viajes Insular Arenales Canaluz, patroneado por Isabel Hernández, con 1:10:09, seguido del DISA Roque Nublo ULPGC, de Daniel Rodríguez, que marcó 1:10:56. El Villa de Teror Munchitos, con Gustavo del Castillo, fue séptimo con 1:11:01, mientras que el Chacalote Comercial SanRob, patroneado por Adrián Morales, terminó octavo con 1:11:48.

El Minerva Idamar Atlantic, con Nelly González, finalizó noveno con un registro de 1:13:28, y el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, patroneado por Abián Corujo, ocupó la décima posición con 1:17:52, tras recibir una penalización de nueve segundos.

La única retirada de la jornada fue la del Porteño Sisocan Cervezas Pío Pío, patroneado por Kike Boissier, que encalló antes de alcanzar la primera baliza y no pudo completar el recorrido.

Con estos resultados, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche se proclamó campeón de la Copa Cabildo de Gran Canaria con 9 puntos, seguido por el Portuarios Puertos de Las Palmas, subcampeón con 12, y el Villa de Teror Munchitos, tercero con 14. La clasificación final la completaron el Villa de Agüimes Ybarra (18 puntos), Spar Guerra del Río (20), Chacalote Comercial SanRob (23), Viajes Insular Arenales Canaluz (23), DISA Roque Nublo ULPGC (28), Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (37), Minerva Idamar Atlantic (40) y Porteño Sisocan Cervezas Pío Pío (43).

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La Copa Cabildo de Gran Canaria baja así el telón con el Hospital La Paloma Pueblo Guanche como justo campeón de una competición marcada por la igualdad y la emoción hasta su última jornada, consolidando al bote de José Ponce como el más regular de la temporada en los concursos de la Vela Latina Canaria.