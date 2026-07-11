Marino Gil reina en la Copa de España de Olas disputada en Pozo Izquierdo

La playa de Pozo Izquierdo volvió a convertirse en el gran templo del windsurf nacional con la celebración de la Copa de España de Olas, una competición que se desarrolló en el marco de la 38ª Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup y que reunió a algunos de los mejores especialistas del panorama español en una jornada marcada por unas condiciones más favorables que las registradas en días anteriores.

En la prueba, celebrada este fin de semana, el viento siguió siendo protagonista, pero el estado del mar ofreció una mayor estabilidad, proporcionando a los deportistas la confianza necesaria para afrontar cada manga con mayor seguridad y ejecutar maniobras de alta dificultad. Las mejores rampas y una lectura más limpia de las olas hicieron posible una competición espectacular, en la que la técnica, el compromiso y la creatividad fueron recompensados por los jueces.

En este escenario de excepción, el canario Marino Gil demostró por qué es una de las grandes referencias nacionales e internacionales del windsurf de olas. El grancanario dominó con autoridad la categoría absoluta, alcanzando una puntuación de 19.15, gracias a una actuación sólida y con maniobras radicales que levantaron la admiración del público presente en Pozo Izquierdo.

El podio lo completaron otros dos riders locales. La segunda posición fue para Liam Dunkerbeck, con 16.85 puntos, mientras que Alessio Stillrich se subió al tercer escalón del podio con 15.08. Miguel Chapuis concluyó en cuarta posición con 12.23 puntos.

La emoción también estuvo presente en la categoría Máster, donde Josep Pons se hizo con la victoria tras una brillante actuación. El podio lo completaron Toni Pijoan, con 12.31 puntos, y John Skye, con 12.24, protagonizando una de las clasificaciones más ajustadas de la jornada.

Las categorías de formación volvieron a confirmar el excelente estado de salud de la cantera nacional. En Sub-15, Dennis Kolb se proclamó vencedor con 15.11 puntos, por delante de Elías Antolín, que sumó 12.87. Daniel Dunkerbeck ocupó la tercera plaza con 8.26, mientras que Eric Kolb fue cuarto con 7.58 puntos. Mientras que en la categoría Sub-18, el triunfo correspondió a Javier Escribano, autor de una sobresaliente puntuación de 14.50. Yannik Kolb finalizó segundo con 10.40 puntos, seguido de Elías Antolín, tercero con 6.33, y Dennis Kolb, cuarto con 6.05.

La celebración de la Copa de España de Olas en el marco de la 38ª Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup volvió a poner de manifiesto la capacidad de Pozo Izquierdo para albergar competiciones del máximo nivel, consolidando este enclave del municipio de Santa Lucía de Tirajana como uno de los escenarios más prestigiosos del mundo para la práctica del windsurf en la modalidad de olas. La combinación de deportistas consagrados y jóvenes promesas dejó patente el gran momento que vive este deporte y garantiza un prometedor relevo generacional para los próximos años.

Más allá de la competición, la 38ª Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup continúa siendo un escaparate privilegiado para la promoción de la isla. A lo largo de este sábado, el público asistente pudo disfrutar de un amplio programa de actividades paralelas. Los más pequeños disfrutaron de los talleres infantiles de pintacaras marinos organizados por Poema del Mar, mientras que el público tuvo la oportunidad de participar en el sorteo de entradas dobles para Loro Parque y Poema del Mar. La programación continuó por la tarde con el concierto de Lara Márquez, que ofreció una actuación en directo acompañada de su caja, y concluyó con una sesión de DJ, animación, baile, concursos, juegos y reparto de regalos, poniendo el mejor ambiente a la penúltima jornada de la competición.

La 38ª Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup pondrá mañana domingo el broche final a una intensa semana de competición con la celebración de la ceremonia oficial de clausura. El acto tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en el hotel Gloria Palace de San Agustín, donde se llevará a cabo la entrega de premios a los vencedores de las distintas categorías.

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La ceremonia reunirá a deportistas, organización, patrocinadores, autoridades y colaboradores para reconocer el esfuerzo y el talento de los riders que han participado en esta edición, poniendo el punto final a una nueva cita de referencia del calendario internacional del windsurf.