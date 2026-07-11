El mejor vóley playa deslumbra en la arena de Las Canteras

El espectáculo no para en la Playa de Las Canteras con la celebración de la sexta edición del Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria, prueba del circuito nacional de vóley playa, que hoy ha disputado sus encuentros de octavos y cuartos de final. Partidos vibrantes, pura emoción en unas pistas muy animadas desde primera hora de la mañana con un extraordinario nivel competitivo.

Las féminas lo han dado todo en unos encuentros de infarto. Las número 1 volvían a arrasar, Nazaret Florián y Carolina Fernández apenas daban opciones a sus rivales, la pareja Arends-Saucedo, al ganar por 2-0 (21-11, 21-15) en sólo media hora de partido. La segunda mejor pareja del torneo, las catalanas Elba Páez y Daniela Andreu se convertían en semifinalistas tras vencer por 2-0 (22-20, 21-15) a la dupla Sancer-Moreno en un encuentro que arrancaba el aplauso de los asistentes.

Brillantes la estona Kadri Puri y la ucraniana Erika Kliokmanaite que se imponían con un resultado de 0-2 (15-21, 15-21) ante la pareja cántabra formada por Claudia Baños y Calíope García. Pero si había un encuentro que levantaba pasiones era el que enfrentaba a las canarias María Sevillano y Luci Monteiro [#3] con las alemanas Lisa Schubert y Valentina Loaiza. Tras un primer set a favor de las locales sus rivales remontaban haciéndose con el segundo y forzando el tie break que se decantaba a favor de Schubert-Loaiza. Encuentro disputadísimo de enorme nivel.

Los cruces en semifinales femeninos quedan así: Páez-Andreu [#2] contra Puri- Kliokmanaite [#5] y Florián-Fernández [#1] contra Schubert-Loaiza [#4].

En categoría masculina importante presencia canaria en cuartos de final, con la pareja formada por el isleño Carlos Gimeno y el valenciano Tomás Agost, que obtenían su puesto directos desde la fase de grupos tras una brillante actuación. También luchan en cuartos el canario Óscar Jiménez y el balear Llorenç Truyols y Sergio Camacho junto a su pareja Juan Martín Segovia. Espectacular el papel del canario Pedro Santana junto al alicantino Daniel Moreno en pista central ante los número 1 del cuadro, Juan Bautista Amieva y Maciel Bueno. Los favoritos necesitaron del tie break para imponerse en un partido apasionante con la máxima expectación obteniendo así su plaza en cuartos.

Al cierre de esta nota aún se disputaban los últimos encuentros de cuartos de final masculinos.

Este domingo la Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria 2026 disputará sus encuentros de semifinales a partir de las 9:00h. Ya en horario de tarde tendrán lugar las esperadas finales. A las 16:00h está previsto que se juegue la final femenina y a las 17:00h la final de la categoría masculina. Todos los partidos se celebran en las pistas ubicadas en la playa de Las Canteras a la altura del Hotel Cristina con entrada gratuita hasta completar aforo.

La Challenge Beach Volley Cup Gran Canaria se tiñe de rosa con AHEMBO

AHEMBO, embotellador y distribuidor oficial de PepsiCo en Canarias, presenta en el archipiélago 7UP PINK, la última innovación de la marca que llega para sorprender con una combinación única: el inconfundible sabor de 7UP, un delicioso toque de frutos rojos y un vibrante color rosa que promete convertirse en uno de los grandes protagonistas del verano.

La primera cita será del 9 al 19 de julio en la Challenge Beach Volley Cup, el mayor evento de vóley playa de Canarias, donde 7UP PINK reforzará el histórico vínculo de la marca con este deporte. Durante los días de competición, AHEMBO instalará un espacio experiencial en el que los asistentes podrán disfrutar de degustaciones gratuitas de 7UP PINK, juegos y dinámicas inspiradas en el vóley playa, espacios para crear contenido en redes sociales y premios y sorpresas para el público.

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Una experiencia que combina deporte, playa, verano, entretenimiento y el sabor más refrescante del momento en uno de los eventos deportivos de referencia del archipiélago.