El Unión Agüimes Cicar conquista el Torneo DIELCA de Lucha Corrida en una final decidida en la muerte súbita

El CL Unión Agüimes Cicar se proclamó este viernes campeón de Segunda Categoría del Torneo DIELCA de Lucha Corrida al imponerse por un ajustado 19-18 al CL Los Guanches en una intensa final disputada en el Terrero de la Avenida de la Unión, en Vecindario.

La luchada estuvo marcada por la máxima igualdad, con constantes alternativas en el marcador y sin que ninguno de los dos equipos consiguiera abrir una ventaja definitiva. Los Guanches comenzó mejor el encuentro, pero el conjunto dirigido por Fernandín Ramírez reaccionó con rapidez para mantener el pulso hasta el desenlace.

Alternativas durante toda la final

Entre las actuaciones más destacadas del Unión Agüimes Cicar sobresalieron el ganchillo de Pedro Suárez frente a Aarón Medina y la media cadera de Alejandro Lorenzo para superar a Carmelo Ramírez.

Por parte de Los Guanches, Kristofer Santana sumó un punto ante Aridane Martel, mientras que Pablo Guillén se convirtió en uno de los grandes protagonistas del tramo final. El Destacado C mantuvo con vida a su equipo gracias a sus victorias sobre José González, Carlos Santana y Rafa Santiago.

La respuesta del conjunto agüimense llegó primero con Jonay Roque y posteriormente con Aitor Lorenzo, que logró frenar la progresión de Pablo Guillén y mantener el empate cuando la final afrontaba sus últimos compases.

Un título resuelto en el desempate

La última agarrada de la fase regular enfrentó a Aitor Lorenzo y José Antonio Santana, pero ambos quedaron eliminados por amonestaciones, obligando a decidir el campeonato mediante el sistema de muerte súbita.

Para el desempate, Fernandín Ramírez apostó por Rafa Santiago, mientras que Eloy Guillén volvió a confiar en Pablo Guillén.

En la agarrada definitiva, el Destacado B del Unión Agüimes Cicar consiguió llevar a su rival a la arena y sellar el definitivo 19-18, un triunfo que desató la celebración del conjunto agüimense y dejó a Los Guanches con el subcampeonato.

Al término de la final, Pedro Suárez, capitán del Unión Agüimes Cicar, fue el encargado de recoger el trofeo que acredita al equipo como campeón del Torneo DIELCA de Lucha Corrida.