Carratalá y Beneito, los más fuertes de la edición 2026 de Lanzarote Summer Challenge

El Lanzarote Summer Challenge 2026 ha premiado a sus mejores atletas. La pareja formada por Elena Carratalá y Fabián Beneito es la ganadora de la XII edición, marcada por el máximo nivel deportivo y competitivo de su historia y un seguimiento multitudinario.

La emoción del público se palpaba antes incluso de la primera cuenta atrás, apoyando a los competidores que comenzaban la jornada con la máxima intensidad para completar con éxito los duros ejercicios y ganarse un puesto en la gran final.

La playa de El Reducto se convertía en el escenario perfecto para poner a prueba su fortaleza: 100 abdominales sin respiro, demostrando unos músculos de acero, a las que les seguía una carrera de 300 metros y otros 60 metros de arrastre de trineo con hasta 60 kilos. Y todo ello sobre la arena.

Sin tiempo para recuperar el aliento, otra carrera de 300 metros para continuar con 40 burpees combinados con levantamientos de mancuerna con un solo brazo con 25 kilos de peso. Para el final, y ya con sus últimas fuerzas, una última carrera dio paso a un espectacular recorrido de 150 metros a nado en un agua cristalina en la que dejaron sus últimas gotas de sudor.

El último reto para poder clasificarse en la final se celebraba en las instalaciones del Marina Lanzarote Puerto Deportivo. Sin duda el más intenso. Seis minutos a máximas pulsaciones para cargar con un saco de hasta 70 kilos sobre el hombro y en un trayecto que llevaba a la siguiente prueba: 10 flexiones de brazos en posición vertical, haciendo el pino.

Sólo las mejores ocho parejas de cada categoría tenían una plaza en la final, para la que la organización había preparado un espectacular desafío. Los finalistas debían trepar hasta 12 veces por una cuerda de cuatro metros y medio de altura y seguidamente saltar 150 veces con otra cuerda de gran peso. Sin tiempo para el descanso, siguieron con 80 repeticiones de lanzamiento de balón de 12 kilos con sentadillas profundas para luego colgarse de la barra y subir 60 veces sus pies hasta tocarla. Pero eso no era todo. El broche final, 30 repeticiones con hasta 80 kilos cargados sobre una barra que elevaron desde el suelo por encima de sus cabezas.

Los ganadores de la categoría élite RX fueron Elena Carratalá y Fabián Beneito seguidos de Laura Plaza y Arnau Sabaté en segunda posición y de Julia Blazejowska y Alejandro De la Guardia en tercer lugar.

En Máster, el triunfo fue para la dupla formada por Andrea Beautell y Jeremías Lasso. Los vencedores de la categoría Intermedio fueron Carla Morales y David Leyton. En la categoría Scaled, la victoria fue para Lala Alcocer y Sandro Acosta.

A continuación, tenía lugar la entrega de trofeos con la presencia de la corporación municipal de Arrecife encabezada por su alcalde, Yonathan de León y su concejala de Turismo y Deportes, Elisabeth Merino, así como la de María Martín, responsable de Lanzarote Sports Destination. junto a la directora del Lanzarote Summer Challenge 2026 Carmen Vicente.

Carmen Vicente destacaba el nivel de los atletas de todas las categorías, que este año son exclusivamente mixtas, y que ha tenido integrantes reconocidos internacionalmente: "No solo destacar los masculinos, sino los femeninos, que en muchas ocasiones han superado a los masculinos en algunas de las pruebas". Además, ha querido agradecer al público que ha tenido esta edición, la más exigente en cuanto a pruebas, algunas de ellas nuevas: "Está siendo todo un espectáculo y es precioso ver cómo unen sus fuerzas y los chicos y las chicas trabajan para superar las pruebas. Y también quiero decir que estoy orgullosa de lo que hemos construido y del equipo humano que tenemos, que es increíble".

PALMARÉS LANZAROTE SUMMER CHALLENGE 2026

RX

1º Fabián Beneito y Elena Carratalá

2º Laura Plaza / Arnau Sabaté

3º Alejandro De la Guardia / Julia Blazejowska

MÁSTER

1º Andrea Beautell / Jeremías Lasso

2º Mihaela Letitia Veltan / Jorge Hernández

3º Silvia Fernández / Daniel Umpiérrez

INTERMEDIO

1º Carla Morales / David Leyton

2º Melania Camacho / Yamir Morales

3º Lucía Franco / Jesús Coronado

SCALED

1º Lala Alcocer / Sandro Acosta

2º Ofelia Guedes / Diego Fonza

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3º Magali Monrroy / Cristian Xhiox