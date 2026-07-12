Florián-Fernández y Amieva-Bueno reinan en Las Canteras

El Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria 2026 ya tiene ganadores, se trata de las parejas formadas por la sevillana Nazaret Florián y la cántabra Carolina Fernández y los argentinos Juan Bautista Amieva y Maciel Bueno que vencían en sendas finales vibrantes al más alto nivel. Ambas parejas partían como favoritas y firman una competición espectacular.

La jornada arrancaba temprano con los encuentros de semifinales. En categoría femenina, sin sorpresas, se cumplían todos los pronósticos. Las favoritas, la sevillana Nazaret Florián y la jugadora cántabra Carolina Fernández seguían con paso firme hacia la final firmando un brillante encuentro ante la dupla alemana Schubert/Loaiza [4] por un contundente 0-2 (10-21, 11-21). La segunda mejor pareja del cuadro, las catalanas Elba Páez y Daniela Andreu lograban su pase a la final tras derrotar a Puri/Kliokmanaite [5] con un resultado de 2-0 (21-19, 21-17).

Turno de las semifinales masculinas. La pareja número 1 del torneo, los argentinos Juan Bautista Amieva y Maciel Bueno dejaban fuera de la carrera por el título a Levinson/Pickert [9] por 2-0 (21-19, 21-15). Mucho más igualado el duelo entre locales en la semifinal que ha enfrentado al grancanario Carlos Gimeno y su pareja el valenciano Tomás Agost [#7] con el tinerfeño Óscar Jiménez y el balear Llorenç Truyols [#8]. El encuentro se resolvía en el tie break a favor de Jiménez-Truyols por 1-2 (23-21, 16-21, 11-15).

Una pista central abarrotada de público recibía a las dos mejores parejas del torneo, Nazaret Florián y Carolina Fernández [#1] frente a Elba Báez y Daniela Andreu [#2]. El encuentro arrancaba muy igualado con puntos a la zaga por parte de las dos duplas. Las número 1 enseguida ponían distancia de por medio, con certeros remates y potentes boleas que sorprendían a sus rivales. Más centradas, las favoritas iniciaban el segundo set con superioridad y una cómoda ventaja. La mejor pareja del cuadro tiraba de veteranía y sentenciaba el encuentro proclamándose campeonas del VI Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria con un resultado de 0-2 (14-21, 12-21).

Máxima expectación para disfrutar de la final masculina: los argentinos Juan Bautista Amieva y Maciel Bueno [#1] y la pareja canario-mallorquina formada por Óscar Jiménez y Llorenç Truyols llegaban dispuestos a quedarse con el título de campeones. Y no decepcionaron, puntos espectaculares, bloqueos de infarto y bolas certeras que arrancaban el aplauso del numeroso público. Los argentinos se hacían con el primer set, no sin antes sufrir el embate de la pareja española, que lo daba todo hasta el último momento. El set terminaba con un 15-21 para Amieva-Bueno.

Ya en el segundo set el nivel se igualaba y los favoritos veían peligrar su liderazgo. Finalmente se hacían con el triunfo por 19-21 en la segunda bola de partido. Campeones del VI Challenge Beach Volley Cup Isla de Gran Canaria por 0-2 (15-21, 19-21).

La tercera posición en categoría femenina era para Kadri Puri y Erika Kliokmanaite, cuarto lugar para Lisa Carolin Schubert y Valentina Loaiza. El podio masculino lo completaban el grancanario Carlos Gimeno y el valenciano Tomás Agost seguidos en cuarta posición por Isaac Levinson y Finn Niclas Pickert. MPV del torneo, Carolina Fernández y Maciel Bueno.

Tras las finales se celebraba la ceremonia de entrega de trofeos con la presencia del consejero de Educación, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, la concejala de Actividad Física y Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carla Campoamor, el presidente de la Real Federación Española de Voleibol Felipe Pascual, la directora de Marketing, Trade Marketing y Comunicación de Ahembo Ida Vega y el presidente de la Federación Canaria de Voleibol Roberto Melián.

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"Lo más destacado de este año ha sido el enorme nivel de las parejas, que ha subido mucho y ha estado muy igualado entre ellas," aseguraba Roberto Melián. "Hemos tenido a muchos competidores canarios luchando por llegar a la final, eso es de valorar y resaltar y además ha generado que las gradas estén aún más animadas. Estamos muy contentos y cada año nos seguimos superando."