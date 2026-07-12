El Gran Canaria Bike Team firma una gran actuación en Salamanca

Hay resultados que se miden por su valor absoluto y otros que adquieren la categoría de hazaña por el contexto en el que se consiguen. Lo que ha firmado el Gran Canaria Bike Team en la Vuelta a Guijuelo 2026 pertenece, sin duda, a este segundo grupo. En una de las citas más salvajes y prestigiosas del calendario cadete nacional, que puso en línea de salida a un correoso pelotón de casi 200 corredores y 26 estructuras perfectamente armadas, el conjunto canario no solo sobrevivió, sino que dictó cátedra de pundonor y pizarra estratégica.

La carta de presentación final es para enmarcar dado el nivel de los competidores: un cuarto puesto por equipos que sitúa a la estructura insular en la aristocracia del ciclismo base español, por delante de potentísimos combinados nacionales. Un éxito colectivo cimentado en la capacidad de rebelarse contra los elementos, como demostraron en la accidentada contrarreloj inicial. A pesar de sufrir una incidencia mecánica provocada por el firme bacheado de la carretera, los corredores supieron reaccionar con sangre fría, neutralizando la pérdida de tiempo para cruzar la meta en una magnífica tercera posición en esa jornada.

A nivel individual, el nombre de Néstor Herrera brilló con fuerza en las carreteras salmantinas. Con una lectura de carrera impecable y unas piernas de acero, el de Teror completó la exigente prueba en una espectacular cuarta posición de la clasificación general individual, quedándose a un exiguo margen de 1:55 del campeón luso José Gomes y con la miel del podio en los labios tras vaciarse en los puertos de la etapa reina.

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La otra gran noticia del fin de semana la firmó el jovencísimo Pablo Álvarez. En una demostración de talento puro y ambición, Álvarez, natural de Agüimes, no solo amarró una meritoria undécima plaza en la general absoluta, sino que se coronó brillantemente como el segundo mejor cadete de primer año del torneo. Su pelea por el maillot blanco, decidida por apenas un segundo arrastrado desde la crono, dignifica el espíritu de un ciclista que promete dar muchas alegrías. El orgullo del ciclismo insular tiene base sólida.