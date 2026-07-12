Pozo Izquierdo se despide tras nueve días llenos de desafíos

La 38ª edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup finalizó oficialmente este domingo 12 de julio de 2026 en Pozo Izquierdo tras nueve intensas jornadas consagradas en exclusividad a la modalidad de olas. El evento deportivo, posicionado en la cúspide del World Wave Tour con su máxima calificación de 5 estrellas, culminó a las 19:00 horas con la ceremonia de clausura en el Hotel Gloria Palace San Agustín. Este acto de cierre sirvió para entregar los galardones oficiales y certificar el éxito organizativo y deportivo de una cita, que volvió a congregar a los mejores atletas del panorama mundial, en el considerado "hogar del viento".

Reconocimiento a los participantes

Al acto de clausura asistió Julio Ojeda, concejal de deportes del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, así como de representantes del Hotel Gloria Palace, Monte Feliz-powered by Playitas y de la firma automovilística Volkswagen Comerciales. Junto a los representantes institucionales y empresariales, la leyenda de este deporte y máximo responsable de la organización, Björn Dunkerbeck, encargado de coordinar el despliegue técnico en el litoral grancanario. Durante el acto, se ofreció un balance pormenorizado de una competición que ha destacado por el buen hacer de los deportistas y la organización, frente a las cambiantes condiciones meteorológicas vividas en esta edición que no restaron espectacularidad al evento.

"Ha sido una semana con condiciones difíciles a veces, aun así, hemos logrado con inteligencia y buena voluntad sacar todas las categorías de esta cita internacional y la Copa de España. Estamos muy contentos por el espíritu y ganas de los participantes" declaró Dunkerbeck.

En el plano puramente deportivo, el mundial respondió a las altas expectativas generadas desde la recepción oficial. Durante los nueve días de competición, las categorías profesionales masculina y femenina, junto con las juveniles Sub-13, Sub-15, Sub-18 y Sub-21, la flota profesional y las modalidades Máster +45 y Gran Máster (+55), aprovecharon al máximo las difíciles condiciones del viento local. El desarrollo de la competición oficial de la WWT/PWA se vio significativamente enriquecido este año, por la celebración paralela de la Copa de España en el marco del propio mundial, una sinergia que permitió a los deportistas nacionales medir sus fuerzas directamente en el escenario internacional más exigente, impulsando la progresión de la cantera canaria y nacional, en el mismo campo de regatas donde compiten los vigentes campeones de la disciplina.

Resumen deportivo

El cuadro de honor y resumen de ganadores de esta 38ª edición ha coronado a los atletas más espectaculares del planeta en las exigentes condiciones de Pozo Izquierdo.

Categoría SUB-13 masculina.

1.-Eric Kolb González (ESP)

Categoría SUB-15 masculina.

1.-Dennis Kolb González (ESP)

Categoría SUB-15 femenina.

1.- Trine Gobisch (GER)

Categoría SUB-18 masculina.

1.-Javier Escribano (ESP)

Categoría SUB-18 femenina.

1.-Natsuki Wakasa (JPN)

Categoría SUB-21 masculina.

1.-Gregory Stathopoulos (GRE)

Categoría SUB-21 femenina.

1.-Sol Degrieck (BEL)

Categoría Profesional masculina

1.-Philip Köster (GER)

Categoría Profesional femenina.

1.-Daida Ruano (ESP)

Categoría Máster +45 masculina

1.-Lars Gobisch (GER)

Categoría Gran Máster +55 masculina

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