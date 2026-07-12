Salvador Cuyás se impone en el II Torneo Bandama Golf Hotel marcado por los grandes resultados de los primeros clasificados
Cuyás se impuso en 2ª categoría Caballeros mientras que el resto de categorías fueron para Miguel Soria y Elena Rubio. La clasificación Scratch se la llevó Antonio González. El ranking del Circuito Verano Bandama, tras dos pruebas, lo encabezan Jaime Delgado y Gregorio Cruz.
Esta vez no se cumplió ese viejo dicho de que nadie es profeta en su tierra y, Salvador Cuyás Jorge, que fuera presidente del Real Club de Golf de Las Palmas durante 17 años en dos etapas, entre 1992 y 2001 y de 2008 a 2016, se impuso de manera brillante en el II Torneo Bandama Golf Hotel, con una magnífica vuelta de 45 puntos, los mismos que Celestino Vilar, segundo clasificado por su hándicap más alto. Completaron las primeras plazas el trío formado por Jorge Cisneros, Alberto García y Jerónimo Santana, los 3 con 44 puntos.
Cuyás y Vilar protagonizaron el duelo de la jornada en la 2ª Categoría Caballeros con dos magníficas vueltas que les llevaron a esas dos primeras plazas en la clasificación Hándicap de esta segunda prueba del Circuito Verano Bandama.
Reñida y emocionante estuvo también la 1ª categoría Caballeros, en la que Miguel Soria acabó imponiéndose con 41 puntos, dejando en la segunda posición, con 40, a Tomás Ramírez.
En la única categoría de Señoras, la victoria fue para Elena Rubio que, superando también la barrera de los 40 puntos, se llevó la victoria con 42, por delante de Suun Lilasack, segunda con 38.
La clasificación Scratch de este Torneo Bandama Golf Hotel estuvo encabezada por Antonio González Palliser con 33 puntos.
En lo que se refiere a los premios especiales, Giorgio Zappala, en el hoyo 8; y Jaime Delgado en el 15, se llevaron el premio a la bola más cercana a bandera; mientras que los premios al drive más largo en el 16 fueron para Luis Román y Carlota Romero. Por último, Ambrosio González fue el protagonista del drive más largo de mayores de 65 años en el hoyo 18.
Tras la disputa del Torneo Bandama Golf Hotel, el ranking general del Circuito Verano Bandama está encabezada por Jaime Delgado y Gregorio Cruz, ambos con 77 puntos, seguidos muy de cerca por Ernesto Marrero, tercero con 76.
La tercera prueba del Circuito Verano Bandama tendrá lugar el próximo 25 de julio, con la celebración del III Torneo Grupo Martinón, penúltima cita del calendario 2026 del circuito estival del Real Club de Golf de Las Palmas.
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