El lanzaroteño Lionel Morales sube al podio en la Serie Mundial de Paratriatlón de Hamburgo

El paratriatleta lanzaroteño Lionel Morales volvió a situarse entre los mejores del panorama internacional al conseguir la tercera posición en la prueba de la Serie Mundial de Paratriatlón disputada este fin de semana en Hamburgo (Alemania). El deportista compitió en la categoría PTS2, donde completó el recorrido con un tiempo de 1 hora, 11 minutos y 25 segundos, un resultado que le permite sumar valiosos puntos de cara a la clasificación del circuito mundial.

La prueba reunió a algunos de los principales especialistas de la disciplina en un escenario que destacó por la gran presencia de público y el ambiente deportivo que acompañó durante toda la jornada.

Un podio con rivales de máximo nivel

Morales terminó la competición por detrás del belga Wim De Paepe, que se hizo con la victoria tras cruzar la meta en 1:07:36, y del francés Jules Ribstein, segundo clasificado con un tiempo de 1:07:41.

Aunque el triatleta lanzaroteño cedió tiempo frente a ambos rivales en los tres segmentos de la prueba —natación, ciclismo y carrera a pie—, el tramo sobre la bicicleta fue el que le permitió ofrecer su mejor rendimiento durante la competición.

Este nuevo podio confirma la progresiva recuperación del deportista en una temporada en la que ha tenido que afrontar diferentes dificultades físicas.

Lionel Morales, en Hamburgo. / La Provincia

Morales destaca su evolución tras la prueba

Tras finalizar la competición, Lionel Morales valoró de forma positiva tanto el resultado como las sensaciones obtenidas en Hamburgo.

El deportista destacó el ambiente vivido en la ciudad alemana y elogió la organización del evento, señalando que el público convirtió la competición en una experiencia comparable a unos Juegos Paralímpicos.

En el plano deportivo, explicó que todavía mantiene cierta distancia respecto a los dos primeros clasificados, aunque considera que continúa avanzando en su proceso de recuperación.

Uno de los aspectos que más satisfacción le produjo fue volver a completar el segmento de carrera a pie con normalidad, algo que no pudo hacer en la anterior prueba disputada en Tarragona.

También reconoció que el sector de natación resultó más complicado de lo esperado, apuntando que el recorrido se desarrolló en un lago, una superficie diferente al mar, donde habitualmente entrena.

Por el contrario, se mostró satisfecho con su rendimiento sobre la bicicleta y valoró positivamente el resultado final, tanto por el podio conseguido como por los puntos obtenidos para la clasificación mundial.

Próximo objetivo: la prueba de Tata, en Hungría

La temporada internacional del paratriatleta lanzaroteño continuará en los próximos días con una nueva cita de la Serie Mundial, que se celebrará en Tata (Hungría).

Morales afrontará esa competición con el objetivo de seguir mejorando sus prestaciones y acercarse a los primeros puestos del circuito, en una temporada marcada por la búsqueda de continuidad y por la recuperación de su mejor nivel competitivo.