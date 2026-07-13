La Mogán Sunset Run, gran novedad del verano deportivo en el sur de Gran Canaria

El municipio de Mogán disfrutará este verano de una intensa agenda deportiva con ocho eventos que se desarrollarán entre el 14 de julio y el 19 de septiembre, consolidándose como uno de los principales referentes de actividad física, el ocio saludable y el deporte al aire libre en Gran Canaria. La programación combina fitness, pruebas populares, natación en aguas abiertas y swimrun, con actividades dirigidas a todas las edades y niveles.

El concejal de Eventos Deportivos, Luis Becerra, destaca que “este verano Mogán vuelve a demostrar que es un municipio que vive el deporte, que lo disfruta y que lo comparte”. Además, subraya que se trata de una “una programación variada y pensada para todas las edades, con actividades que fomentan la convivencia, la salud y el disfrute al aire libre”.

Los tres primeros eventos, este mes

En ese sentido, invita a participar en aquellos eventos que aún mantienen abierto el plazo de inscripción o que no requieran inscripción previa, como es el caso de la primera cita del calendario estival: “Tú Mejor Puesta de Sol”. Esta actividad, ya consolidada dentro de la programación de las Fiestas del Carmen de Arguineguín, celebrará una nueva edición mañana a partir de las 18.30 horas en el tramo peatonal de la calle Miguel Marrero Rodríguez, con clases dirigidas y gratuitas de Total Gym, Total Training, yoga, estiramientos y otras disciplinas. La jornada comenzará con exhibiciones de boxeo a cargo de los clubs del municipio.

También forman parte de la programación “Los Juegos del Verano”, que celebrarán su segunda edición los días 17 y 18 de julio en distintos enclaves de Arguineguín. En la competición, reunirán a 24 equipos que competirán en divertidas pruebas de habilidad, ingenio y resistencia, pero en las que prima el pasarlo bien. Las inscripciones ya están cerradas.

Entre las novedades de este año destacan “Los Juegos del Verano Kids”, que se celebrarán el 25 de julio en el Campo de Fútbol Municipal de Mogán. Un total de 10 equipos, integrados por personas adultas y menores, competirán en seis pruebas para sumar puntos y proclamarse campeones. Las inscripciones también se encuentran cerradas.

Viejos conocidos y novedades para agosto

Las personas interesadas aún pueden inscribirse, hasta el 22 de julio, en la XVIII “Travesía a Nado Playa de Mogán – Taurito – Playa de Mogán Eufemiano Verde”, que tendrá lugar el 1 de agosto. La prueba reina, de 2.400 metros, partirá desde Playa de Mogán, y está abierta a participantes desde los 15 años. Además, se celebrarán pruebas infantiles para menores de entre siete y 14 años en un circuito adaptado dentro de la bahía.

Otra de las grandes novedades es la Mogán Sunset Run, que se celebrará el sábado 8 de agosto como evolución de la histórica Carrera Popular de Arguineguín. La prueba ofrecerá un recorrido de cinco kilómetros por la zona costera de Arguineguín, combinando deporte y ambiente festivo al atardecer, con animación y música. Además contará con categorías adultas e infantiles. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 4 de agosto.

El calendario continuará el domingo 9 de agosto con la tercera edición de Canary Combat en la playa de El Perchel. Esta competición está dirigida a los porteros y porteras de fútbol desde la categoría Prebenjamín hasta Juvenil. Las inscripciones están abiertas.

Competiciones que mezclan modalidades

Una de las pruebas más espectaculares será el “Anfi Gran Canaria Mogán Swim Run”, previsto el 5 de septiembre. La competición combina natación en aguas abiertas y carrera a pie en un formato continuo de 9,1 kilómetros, distribuidos entre 2,6 kilómetros de natación y 6,5 kilómetros de carrera, enlazando Anfi del Mar con Arguineguín. Constará con tres modalidades: Campeonato de España, Campeonato de Canarias –ambas para parejas federadas– y una modalidad Open Popular, abierta a participantes individuales o por parejas. El periodo de inscripción se mantendrá abierto hasta el 25 de agosto.

El calendario deportivo del verano concluirá con otro estreno: la “Acebuches Trail Kids”, prevista para el 19 de septiembre. Con esta prueba, se busca dar protagonismo a los más pequeños con una jornada repleta de deporte y aventura. Las inscripciones abrirán próximamente.