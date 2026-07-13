VOLEIBOL
Zyare Abdul-Rahim, potencia y juventud para reforzar el ataque del Emalsa Gran Canaria
La opuesta norteamericana (25 años y 1,88 metros) desembarca en la Isla tras vivir sus dos primeras experiencias profesionales en Hungría y Finlandia
El Emalsa Gran Canaria refuerza la posición de opuesta con el fichaje de la norteamericana de 25 años y 1,88 metros, Zyare Abdul-Rahim, que complementará la punta de lanza del ataque del Olímpico junto a la brasileña Heloiza Pereira, formando una dupla con mucho poderío para adjudicarse los puntos decisivos.
Natural de Carolina del Norte, comenzó su andadura en el voleibol en su país natal, Estados Unidos, en las filas del Hofstra Pride y en la Towson University, como paso previo a su primer salto al profesionalismo en Europa, de la mano del MÁV Elöre Foxconn húngaro. Tras una temporada daba el salto a Finlandia la temporada pasada, para defender los colores del Liiga Ploki.
Su palmarés
En su palmarés destaca una medalla de oro en la Coastal Athletic Association, torneo en el que también logró un bronce; además fue subcampeona de la NCAA - Coastal Athletic Association Conference, en la que también logró un tercer puesto y finalmente cuenta con una medalla de bronce en la Finnish Cup.
El Olímpico apuesta por una jugadora joven, con un enorme potencial, dotada de un físico privilegiado, que en principio llega a la Isla como relevo de garantías de Heloiza Pereira, que parte como la clara opuesta titular en el equipo de Juan Diego García. Con las grancanarias tendrá además la oportunidad de debutar en la CEV Cup, la segunda competición continental, tras jugar con el Foxconn la Challenge Cup.
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