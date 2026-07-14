Confirmado: Pedri empezará en el banquillo en el Francia - España de las semifinales del Mundial 2026

La selección española ya tiene once para afrontar uno de los partidos más importantes del campeonato. Luis de la Fuente ha decidido dejar nuevamente a Pedri en el banquillo para medirse a Francia en las semifinales del Mundial 2026, una decisión que vuelve a sorprender después de que el centrocampista canario también comenzara como suplente en los cuartos de final frente a Bélgica.

España buscará este viernes el pase a su segunda final mundialista de la historia, mientras uno de sus futbolistas más determinantes esperará su oportunidad desde la segunda parte.

Luis de la Fuente vuelve a apostar por Fabián

No está siendo el Mundial más protagonista para Pedri. El centrocampista del FC Barcelona, de solo 23 años, ha visto cómo el seleccionador continúa administrando sus minutos después del enorme desgaste acumulado durante la temporada.

Ante Bélgica, Fabián Ruiz ocupó su lugar en el once inicial y respondió con un gran rendimiento, firmando además el primer gol del encuentro. Pedri entró en la segunda mitad para aportar frescura y controlar el ritmo del partido, un papel que podría repetirse frente a Francia.

Fabián dejó su puesto a Pedri en el segundo tiempo del España-Bélgica / SCOTT STRAZZANTE / EFE

La decisión confirma que Luis de la Fuente mantiene su apuesta por dosificar al futbolista canario en un torneo donde España aspira a todo.

Aunque no forme parte del once inicial, Pedri continúa siendo uno de los jugadores más importantes de la selección española. Su capacidad para organizar el juego, romper líneas y aportar calma cuando el partido lo exige le convierten en uno de los futbolistas llamados a marcar diferencias en los momentos decisivos.

España busca hacer historia ante Francia

La Roja afronta las semifinales con el objetivo de disputar su segunda final de un Mundial, dieciséis años después de levantar el título en Sudáfrica 2010. Enfrente estará una Francia acostumbrada a competir en las grandes citas y que llega a esta fase con una plantilla repleta de talento y experiencia internacional.

Mientras tanto, en Canarias, todas las miradas seguirán puestas en Pedri, que comenzará el encuentro desde el banquillo, pero que continúa siendo una de las grandes esperanzas españolas para decidir un partido que puede volver a llevar a España a una final mundialista.