El II Torneo Servatur Hotels & Resorts reúne a 90 jugadores en Maspalomas Golf
Los mejores clasificados del torneo, que se celebra este sábado en Maspalomas Golf, obtendrán el pase a la Gran Final
El campo de Maspalomas Golf acogerá este sábado el II Torneo Servatur Hotels & Resorts, sexta prueba clasificatoria del XXVIII Circuito Maspalomas Golf Cup 2026, una cita que reunirá a 90 jugadores en una jornada marcada por la competición y el buen ambiente.
La prueba se disputará bajo la modalidad individual stableford y contará con seis categorías: tres hándicap de caballeros, dos de señoras y una scratch indistinta. La salida se realizará a tiro a partir de las 9.00 horas.
Los ganadores lograrán el pase a la Gran Final del circuito
Los mejores clasificados del torneo conseguirán la clasificación para disputar la Gran Final del Circuito Maspalomas Golf Cup, además de optar a diferentes premios como estancias en Servatur Hotels & Resorts, relojes Jaguar y material deportivo. La jornada también incluirá un sorteo de regalos entre los participantes y servirá para sumar puntos en el Ranking Maspalomas Golf 2026.
La entrega de premios será en el Hotel Servatur Puerto Azul
La clausura del torneo y la entrega de premios tendrán lugar a partir de las 15.00 horas en el Hotel Servatur Puerto Azul, en Puerto Rico. La organización facilitará un servicio gratuito de autobús para los jugadores entre Maspalomas Golf y el lugar de celebración del acto final.
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