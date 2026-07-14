El ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria vuelve a poner a la isla en el mapa del tenis femenino internacional

El Gran Canaria Tenis & Pádel Center, en Tamaraceite, acogió este martes la presentación oficial del II ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria, un torneo internacional femenino puntuable para el ranking WTA que reunirá en la isla a jugadoras de más de veinte países entre el 20 y el 26 de julio.

La segunda edición de esta competición llega después del éxito de su estreno y con el objetivo de consolidarse dentro del calendario internacional de la ITF como una cita de referencia para las jóvenes promesas del tenis femenino.

El torneo se disputará sobre tierra batida en las instalaciones del Gran Canaria Tenis & Pádel Center, donde las participantes buscarán sumar puntos para el ranking mundial y continuar su progresión hacia la élite del circuito.

Silvia Bosch lidera la representación canaria en el torneo

Entre las jugadoras que participarán en esta edición estará la tenista grancanaria Silvia Bosch, que afronta con ilusión la oportunidad de competir ante su público en una prueba internacional.

"Siempre es especial competir en casa. Tener la oportunidad de jugar un torneo internacional en Gran Canaria supone una motivación extra y una gran oportunidad para seguir creciendo como deportista", señaló la jugadora local durante la presentación.

Bosch destacó además la importancia de poder disputar una competición de este nivel cerca de casa y aseguró que espera "disfrutar de la experiencia y ofrecer su mejor versión" durante la semana de competición.

Una cita para impulsar el tenis femenino en Canarias

El II ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria pretende servir como escaparate para el talento emergente y como una oportunidad para que las jugadoras canarias puedan medirse a tenistas de distintos puntos del mundo sin salir de las islas.

La organización del torneo, a cargo del CD Costa Arenas, trabaja para consolidar una competición que ya en su primera edición dejó una buena respuesta deportiva y que aspira a convertirse en una parada habitual dentro del circuito internacional femenino.

El campeonato cuenta con el patrocinio del Cabildo de Gran Canaria, a través del Instituto Insular de Deportes, y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, mediante el Instituto Municipal de Deportes, además de la colaboración de la Federación Canaria de Tenis.