¿Será titular el canario Pedri en el Francia - España? La gran duda en la alineación de Luis de la Fuente para las semifinales del Mundial 2026

La Roja se juega el pase a su segunda final mundialista de la historia con la incógnita de Pedri en el aire. No está siendo el mejor Mundial del centrocampista canario, quizá por el desgaste acumulado durante una temporada muy exigente que le ha impedido desplegar el fútbol brillante al que tiene acostumbrados a los aficionados.

Luis de la Fuente, consciente de ello, decidió darle descanso en el encuentro de cuartos de final ante Bélgica, apostando de inicio por Fabián Ruiz, autor del primer gol de España. Aun así, el canario disfrutó de minutos en la segunda parte para seguir recuperando sensaciones y coger el ritmo competitivo que busca el seleccionador, ya que sigue siendo una pieza clave dentro del esquema de la selección junto a Rodri, formando uno de los dobles pivotes más sólidos del torneo.

Pedri, uno de los nombres propios de España

Los 23 años de Pedri no impiden que sea uno de los futbolistas más determinantes de la selección española. Convertido en el auténtico director de orquesta del combinado nacional, su capacidad para dirigir el juego, encontrar espacios y controlar el ritmo de los partidos le ha consolidado como una pieza fundamental para Luis de la Fuente desde su llegada al banquillo.

Aunque el seleccionador todavía no ha desvelado sus planes, la presencia del futbolista canario en el once inicial es una de las decisiones que más expectación genera entre los aficionados.

Fabián dejó su puesto a Pedri en el segundo tiempo del España-Bélgica / SCOTT STRAZZANTE / EFE

La selección española afronta el encuentro con el objetivo de disputar su segunda final de un Mundial, después de la conquistada en Sudáfrica 2010. Enfrente estará la todopoderosa Francia, que llega en uno de sus mejores momentos de forma y disputará su tercera semifinal mundialista consecutiva, con una plantilla repleta de talento y acostumbrada a competir en las grandes citas.

En ese contexto, la figura de Pedri vuelve a situarse en el centro del debate. Su visión de juego, su capacidad para asociarse con sus compañeros y su facilidad para marcar diferencias en los momentos decisivos hacen que muchos le señalen como uno de los jugadores llamados a liderar a España en un partido de máxima exigencia.

Mientras tanto, en Canarias la pregunta sigue siendo la misma: ¿apostará Luis de la Fuente por Pedri desde el inicio o volverá a reservarlo para la segunda parte? La respuesta se conocerá poco antes del inicio de unas semifinales que pueden acercar a España a escribir una nueva página en su historia y clasificarse para la final del Mundial 2026.