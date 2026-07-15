El baloncesto rompe barreras en Gran Canaria: una tarde de inclusión emociona en Siete Palmas

El XI Clínic de Verano de Baloncesto Canaluz vivió este martes una de sus jornadas más especiales al compartir pista con los integrantes de la Asociación Felices con Narices. Durante hora y media, las canchas de Pepe Armas, en Siete Palmas, se transformaron en un espacio donde el deporte dejó de hablar de canastas para convertirse en una herramienta de inclusión, convivencia y aprendizaje.

El baloncesto demuestra que también puede cambiar vidas

No todas las victorias se celebran levantando un trofeo. Algunas llegan en forma de abrazos, sonrisas y compañerismo. Eso fue precisamente lo que ocurrió durante la jornada de 'Baloncesto sin Barreras', organizada dentro del XI Clínic de Verano de Baloncesto Canaluz.

Los participantes del campus compartieron entrenamiento con los chicos y chicas de la Asociación Felices con Narices, formando equipos mixtos y participando juntos en diferentes ejercicios y juegos preparados por los entrenadores de la Asociación de Veteranos del Baloncesto de Gran Canaria.

El XI Clínic de Verano de Baloncesto Canaluz vivió una de sus jornadas más especiales al compartir pista con los integrantes de la Asociación Felices con Narices / Marcos de Rada

Lejos de existir diferencias, la cancha se convirtió durante toda la tarde en un espacio donde todos jugaron, aprendieron y disfrutaron en igualdad de condiciones.

Carmelo Cabrera: "Hay entrenamientos que enseñan a ser mejores personas"

El director técnico del Clínic y leyenda del baloncesto español, Carmelo Cabrera, destacó el significado de una jornada que va mucho más allá del aspecto deportivo. "Hay entrenamientos que enseñan a botar mejor el balón y otros que enseñan a ser mejores personas. Hoy hemos vivido una de esas jornadas que justifican por sí solas todo el esfuerzo que supone organizar un Clínic como este".

El exinternacional canario recordó que el deporte posee una enorme capacidad para unir a las personas y generar valores que permanecen mucho después de que termine un partido.

Canaluz refuerza su apuesta por el deporte con valores

Desde Canaluz, patrocinador principal del Clínic, también pusieron el foco en el componente social del proyecto.

El XI Clínic de Verano de Baloncesto Canaluz vivió una de sus jornadas más especiales al compartir pista con los integrantes de la Asociación Felices con Narices / Marcos de Rada

El director de Comunicación y Marketing de la compañía, Héctor Pérez, explicó que el objetivo de la empresa va mucho más allá del apoyo al deporte base. "En Canaluz creemos que la energía más importante es la que somos capaces de generar entre las personas. Por eso apostamos por proyectos que utilizan el deporte como herramienta de integración, convivencia y desarrollo personal".

Los responsables de la Asociación Felices con Narices agradecieron la acogida recibida por parte de los participantes del campus. Según explicaron, desde el primer minuto sus chicos y chicas se sintieron "uno más" dentro del grupo, algo que consideran la verdadera esencia de la inclusión.

La experiencia dejó un ambiente de convivencia marcado por la colaboración entre todos los participantes y el deseo compartido de repetir la iniciativa en futuras ediciones.

El Clínic continúa con formación en reanimación cardiopulmonar

El XI Clínic de Verano de Baloncesto Canaluz vivió una de sus jornadas más especiales al compartir pista con los integrantes de la Asociación Felices con Narices / Marcos de Rada

La programación del XI Clínic de Verano continuará este miércoles con una nueva actividad formativa centrada en la seguridad. Todos los participantes recibirán un taller práctico de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) dentro del proyecto 'Baloncesto Cardio-Protegido', impulsado por Canaluz junto a Carmelo Cabrera.

La iniciativa pretende enseñar a los más jóvenes cómo actuar durante los primeros minutos ante una parada cardiorrespiratoria y concienciar sobre la importancia de estos conocimientos.

La programación continuará el jueves con la primera edición del Desafío Canaluz, una jornada repleta de concursos de habilidad, retos por equipos, competiciones y numerosos premios para los participantes. El Clínic pondrá el punto final el próximo viernes con la entrega de diplomas, cerrando una edición que vuelve a consolidarse como una de las grandes citas estivales del baloncesto base en Gran Canaria.