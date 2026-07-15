El Cabildo de Gran Canaria homenajea al Club de Lucha Santa Rita por su histórico título de campeonas de Canarias

El Club de Lucha Santa Rita sigue escribiendo páginas importantes en la historia del deporte tradicional canario. El conjunto grancanario se proclamó campeón de Canarias de lucha canaria femenina tras imponerse por un ajustado 12-11 al Club de Lucha Tenercina en una final de máxima igualdad. Un título que ha sido reconocido por el Cabildo de Gran Canaria con un homenaje institucional y el anuncio de una importante inversión para mejorar las instalaciones donde desarrolla su actividad.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, acompañado por el consejero de Deportes, Aridany Romero, recibió a las luchadoras, al presidente del club, Ángel Ortega, y al cuerpo técnico para felicitarles por un campeonato que consolida al Santa Rita como uno de los grandes referentes de la lucha canaria femenina.

Un campeonato decidido por la mínima

La final volvió a demostrar el gran nivel que atraviesa la lucha canaria femenina en el archipiélago. El Santa Rita logró imponerse al Club de Lucha Tenercina por un ajustado 12-11, conquistando así el Campeonato de Canarias después de un enfrentamiento muy disputado hasta el último momento.

El conjunto capitalino, con sede en Lomo Los Frailes y que desarrolla su actividad en el terrero Tomás 'El Bombero', suma así un nuevo éxito deportivo que refuerza el trabajo realizado durante años en la promoción de esta modalidad.

Un referente para la lucha canaria femenina

Durante el acto de reconocimiento, Antonio Morales destacó la trayectoria del Club de Lucha Santa Rita, una entidad que acumula más de dos décadas fomentando la práctica de la lucha canaria entre niñas, jóvenes y mujeres adultas.

El presidente insular subrayó que el club "está liderando un proyecto de futuro que demuestra que es posible defender nuestro deporte implicando a las nuevas generaciones y manteniendo viva esta tradición", al tiempo que recordó que la lucha canaria forma parte de la identidad cultural del archipiélago.

Morales también puso en valor el papel de Gran Canaria dentro de esta modalidad, asegurando que la isla continúa siendo un referente en el crecimiento del deporte femenino.

Gran Canaria lidera las licencias femeninas

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, quiso destacar el crecimiento que ha experimentado la lucha canaria femenina durante los últimos años.

Según explicó, Gran Canaria cuenta actualmente con más licencias femeninas que el conjunto del resto de Canarias, un dato que refleja el importante trabajo que vienen desarrollando clubes como el Santa Rita.

Romero también tuvo palabras de reconocimiento para los mandadores, entrenadores y familias que hacen posible que nuevas generaciones continúen practicando uno de los deportes más representativos de la cultura canaria.

Casi 500.000 euros para modernizar el terrero Tomás 'El Bombero'

El homenaje llegó acompañado de un importante anuncio para el futuro del club.

El Cabildo de Gran Canaria ha iniciado el expediente para acometer la remodelación integral del terrero Tomás 'El Bombero', sede del Club de Lucha Santa Rita en Lomo Los Frailes.

La actuación supondrá una inversión cercana a los 500.000 euros y permitirá modernizar unas instalaciones consideradas emblemáticas dentro de la lucha canaria. Entre las mejoras previstas figuran actuaciones destinadas a aumentar la accesibilidad, reforzar la seguridad y mejorar la funcionalidad del recinto tanto para deportistas como para aficionados.

Con este proyecto, el Cabildo pretende seguir impulsando un deporte que forma parte del patrimonio cultural de Canarias y respaldar el crecimiento que la lucha canaria femenina viene experimentando en los últimos años.