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El Guaguas ya conoce su hoja de ruta en la Champions de voleibol

Los de Sergio Miguel Camarero se enfrentarán en la fase de grupos al campeón polaco, subcampeón alemán y campeón checo

Encuentro de ida de los octavos de final de la CEV Champions League entre el Guaguas y el Montpellier.

Encuentro de ida de los octavos de final de la CEV Champions League entre el Guaguas y el Montpellier. / José Pérez Curbelo

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EFE

Las Palmas de Gran Canaria

El Guaguas se enfrentará en la fase de grupos de la Liga de Campeones de voleibol con el campeón de la liga polaca y subcampeón de Europa, el CMC Warta Zawiercie, el campeón de la liga checa, el Karlovarsko, y el subcampeón de la liga alemana y de la Copa CEV, el SVG Lüneburg.

Así lo estableció el sorteo de la fase de grupos de la máxima competición continental de voleibol que se celebró este miércoles y en el que el Guaguas ha quedado enclavado en el grupo C junto a estos tres rivales, dos de ellos ganadores de sus respectivas ligas, como ocurre con el propio club canario, que se erigió como vencedor de la Superliga Masculina hace pocos meses.

El entrenador del equipo, Sergio Miguel Camarero, ha señalado en declaraciones publicadas en las redes oficiales del club que afrontan "seis batallas muy duras" en esta fase de grupos contra rivales muy potentes. "El equipo va a trabajar duro para darles alegrías a nuestra gente", ha asegurado el entrenador amarillo.

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En la pasada edición de la competición continental, el Guaguas consiguió llegar hasta los cuartos de final del torneo, en los que terminó claudicando ante el Perugia italiano —equipo que a la postre lograría hacerse con el título de campeón—, que le venció tanto en el partido de ida, disputado en Las Palmas de Gran Canaria (2-3), como en el de vuelta fuera de casa (3-0).

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