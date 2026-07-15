Lukas Krpalek, bicampeón olímpico, el mejor mentor para los judocas grancanarios

Un bicampeón olímpico de judo y una leyenda del deporte mundial impartió magisterio en Gran Canaria. Lukas Krpalek visitó la Isla para formar parte de la quinta edición del stage organizado por el Club Akari-Las Nieves, celebrado en el Pabellón Félix Santana Santana de la capital grancanaria. Allí, aleccionó a centenares de jóvenes que sueñan con llegar a ser algún día como él.

El deportista de Jihlava explicó que aceptó la propuesta de acudir a este evento porque Javi Delgado, gran amigo suyo y uno de los judocas canarios más reconocidos, le habló de esta cita y que se trataba de una buena oportunidad para visitar Gran Canaria. Además, el ejercer magisterio a las promesas de este deporte en la Isla motivaba especialmente a un campeón con décadas de experiencia y éxitos a nivel mundial.

Rodeado de futuros ganadores

Sobre el nivel de los participantes, el abanderado checo en los Juegos Olímpicos de Río y París confesó que «el nivel que me encontré era muy bueno y espero y deseo que algunos de ellos acaben coronándose como grandes campeones y, ojalá, verlos algún día en un torneo olímpico; espero que hayan disfrutado del tiempo conmigo».

Rodeado de centenares de potenciales campeones de judo, Krpalek también les trasladaba que se trata de un camino complicado: «Algunos son muy talentosos, pero este es un deporte muy duro y no podemos saber si van a ser buenos al más alto nivel. Lo mejor es que a ellos les gusta entrenar y hacer deporte».

Su participación en el seminario no estuvo exenta de un amplio repertorio de consejos para que los jóvenes grancanarios pudieran aplicarlos en su carrera deportiva: «Cuando vayan a entrenar necesitan hacer todo lo posible por mantenerse motivados. Luego tienen que darlo todo por su pasión. Si quieren llegar a unos Juegos Olímpicos no deben parar hasta conseguirlo. Si van a entrenar, que lo hagan al 100%. Básicamente, que hagan todo lo posible por perseguir sus metas».

Encontrar una motivación, la clave del éxito

La motivación fue uno de los aspectos en los que más insistió durante su estancia en la Isla, un elemento que considera fundamental para alcanzar el éxito. En el caso de Krpalek, un deportista que lo ha ganado todo en su carrera y que continúa compitiendo con la ilusión del primer día, la clave siempre ha sido encontrar nuevos objetivos.

«Cada día debes tener una motivación para seguir trabajando. Siempre la he tenido. Cuando era más joven tenía un objetivo; cuando tenía 20 años, era ganar medallas. La gran meta siempre fue participar en unos Juegos. Cuando ya estaba allí, la motivación era conseguir una medalla. Cuando la gané, busqué otra forma de motivarme y decidí pasarme al peso superior, después de triunfar en la categoría inferior. Siempre he sabido cómo reinventarme. Cuando perdí en la segunda ronda en París, mi objetivo era ganarle al japonés que pudo conmigo en ese torneo».

El mérito de dominar en distintos pesos

Uno de sus mayores logros es haber triunfado en dos categorías de peso diferentes, tanto por debajo como por encima de los 100 kilos, un desafío enorme desde el punto de vista físico y técnico: «Es totalmente diferente. Por debajo de los 100 kilos la categoría es más rápida y técnica, mientras que en mi categoría actual, los judocas son más fuertes. Por lo que necesito pasar más tiempo en el gimnasio, quemando calorías, pero también ganando masa muscular».

Haciendo repaso de una trayectoria digna de película, Krpalek se queda con las competiciones que ha disputado en Japón, especialmente el Mundial de 2019 y los Juegos de Tokio en 2021. Además, de los Juegos Olímpicos en los que ha estado guarda un recuerdo que permanecerá siempre en su memoria: el honor de ser el abanderado de su país, por partida doble, durante la ceremonia inaugural, en las citas que se celebraron en Brasil y París.