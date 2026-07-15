La Plaza del Pilar de Guanarteme enloquece con el triunfo de España ante Francia y canta: "Yo soy español"

España se clasificó por segunda vez en su historia para una final de un Mundial y la afición grancanaria lo vivió con intensidad en la pantalla gigante instalada en la icónica Plaza del Pilar de Guanarteme, en la que más de un millar de aficionados celebraron juntos los tantos de Oyarzabal, de penalti, y de Porro a la indomable selección francesa, para sellar su billete para la finalísima donde pelearán por la segunda estrella con Inglaterra o con la vigente campeona, la Argentina de Leo Messi (0-2).

Media hora antes de que el balón empezase a rodar, no quedaba una sola silla libre. Tampoco había hueco en los bares. La plaza estaba abarrotada. La ilusión era máxima, aunque los nervios por enfrentarse a la Francia de Mbappé también se hacían notar.

Iván Icigar Salvador

"Un barrio de toda la vida"

En la previa del choque, Doramas, un veterano aficionado de la Roja, se mostraba satisfecho con la elección del escenario para seguir el partido: «La Plaza del Pilar es de un barrio de toda la vida y aquí se vive muy bien el partido de España». Además, se vino arriba con la predicción más optimista de la tarde: «un 4-0 para la Roja con gol de Lamine Yamal».

Partido Francia # España de semifinales del Mundial de fútbol / Andrés Cruz

En el caso de Gabriel, otro fiel seguidor de la selección, reconocía estar nervioso, «porque nos enfrentamos a un equipazo con jugadores como Mbappé y Dembélé, pero confío en el equipo, aunque parezca una fe ciega». Aun así, se mostró pesimista con su pronóstico: «No quiero ser traicionero, pero creo que será un 3-2 para Francia». Mayor optimismo mostraba Dani, que aseguró tener «cero nervios» antes del duelo y confiaba en que Pedro Porro -a la postre nombrado MVP y autor del segundo gol español- iba a marcar y que la selección española se clasificaría para la gran final con una victoria por 2-1.

Problemas de cobertura y cortes en la retransmisión

Iván Icigar Salvador

Las críticas desde la grada llegaron por la poca cobertura en la zona, donde la retransmisión se cortó durante el himno nacional y en varios tramos del encuentro. Por eso mismo, las pantallas de los bares de alrededor iban adelantadas a la principal, que era la que seguían casi todos los congregados en el lugar. Ante las jugadas polémicas, se miraba con antelación en las televisiones pequeñas para luego celebrar a lo grande en la principal.

Ese fue el caso del penalti a favor de España en el primer tiempo. La revisión de la pena máxima se vivió con expectación y angustia. Cuando se concedió, la afición se subió incluso a las sillas para celebrar. La locura llegó cuando Oyarzabal tiró de sangre fría y marcó el penalti que adelantaba a España. Todos los aficionados presentes celebraron como si el tanto lo hubiesen anotado ellos mismos.

Porro desata la locura

Iván Icigar Salvador

Cánticos de «yo soy español, yo soy español» entraron en escena cuando la Roja se colocó 2-0 tras una gran combinación que culminó en gol de Pedro Porro. Poco después, los fanáticos de la selección pasaron del éxtasis a la decepción en cuestión de segundos cuando Lamine Yamal marcó el tercero y el colegiado no tardó en anular la diana del futbolista del Barça por fuera de juego. Pitos y protestas desde la plaza simbolizaron el malestar de los allí presentes.

Johanna Betancor Galindo

El ambiente estaba caliente, con bocinazos en contra de la selección francesa por sus faltas y por las acciones individuales de sus estrellas. Incluso se pitó al palco del estadio de Dallas al ser enfocado Timothée Chalamet, la estrella de Hollywood, ataviado con ropa de la selección gala. Con la entrada al campo del canario Pedri, los aficionados empezaron a vitorear su nombre y tras unos minutos finales vividos de forma agónica en la Plaza del Pilar, España selló el pase a la final. Los aficionados saltaron, celebraron y cantaron, entusiasmados y confiados ante la posibilidad de sumar la segunda estrella el domingo.