La Aguas de Teror Trail estrena recorrido: las lluvias del invierno obligan a rediseñar el trazado

Las lluvias y borrascas del último invierno modificaron parte del recorrido histórico de las Aguas de Teror Trail, que en su decimosexta edición estrenará trazado el próximo sábado 25 de julio con nuevos caminos recuperados tras meses de trabajo.

La carrera volverá a llenar la Plaza de Nuestra Señora del Pino de corredores, pero esta vez con una ruta diferente. Senderos afectados por desprendimientos, zonas cubiertas por vegetación y pasos que llevaban años sin utilizarse han sido revisados y acondicionados por la organización y el voluntariado para mantener la esencia de una prueba que se ha convertido en una de las referencias del trail en Canarias.

Desde aquella primera edición con 200 participantes hasta superar los 1.200 corredores en sus últimas convocatorias, las Aguas de Teror Trail ha crecido junto al municipio hasta convertirse en una cita que combina competición, paisaje y participación local.

Nuevos caminos para las tres distancias

El nuevo recorrido será uno de los grandes protagonistas de la edición de 2026. La organización, formada por la Sección de Deportes por Montaña del CFS Los Álamos-El Pino y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Teror, ha trabajado durante meses sobre el terreno para revisar cada tramo y garantizar la seguridad de los participantes.

Ese trabajo ha permitido recuperar senderos que, además de formar parte de la carrera, quedan ahora habilitados como ecorutas para vecinos y visitantes, con el objetivo de disfrutar del entorno natural de las medianías de Teror respetando el paisaje.

XVI Aguas de Teror Trail / La Provincia

Los corredores afrontarán tres modalidades:

21 kilómetros , con 1.230 metros de desnivel positivo.

, con 1.230 metros de desnivel positivo. 15 kilómetros , con 900 metros de desnivel positivo.

, con 900 metros de desnivel positivo. 7 kilómetros, con 375 metros de desnivel positivo.

El recorrido mantiene uno de los grandes símbolos de la prueba: la subida al Pico de Osorio, uno de los grandes miradores naturales del norte de Gran Canaria. Los participantes ya pueden consultar los tracks GPX oficiales para preparar una carrera que este año descubrirá zonas nuevas incluso para corredores habituales.

Una carrera que nace en la montaña pero se queda en Teror

La Aguas de Teror Trail no se limita al día de competición. La organización destaca que la prueba se ha convertido en un elemento de dinamización del municipio y del entorno rural. La última edición reunió a 1.284 corredores y obtuvo una valoración destacada entre los participantes: un 98,2% de aprobación al voluntariado, un 94,8% a la seguridad, un 95,1% a la organización de salida y un 91,7% al recorrido.

Además, el impacto económico también dejó cifras relevantes. El gasto medio por corredor en Teror alcanzó los 63,28 euros, con un impacto directo estimado de 81.252 euros, un 51,5% más que en 2024. El dato refleja una tendencia: la carrera no solo atraviesa el municipio, también genera actividad en comercios, restaurantes, alojamientos y espacios culturales.

XVI Aguas de Teror Trail / La Provincia

La prueba cuenta un año más con el respaldo de Islas Canarias, una colaboración que busca reforzar la imagen del archipiélago como destino deportivo y de naturaleza. El recorrido por barrancos, medianías y caminos de valor etnográfico convierte la competición en una forma diferente de descubrir Gran Canaria, combinando deporte, paisaje y patrimonio. Los nuevos senderos recuperados para esta edición refuerzan esa apuesta por un modelo de turismo activo vinculado al territorio.

La meta tendrá sabor a Burger Fest

La llegada a meta tendrá este año un nuevo protagonista: la gastronomía. La tradicional comida posterior a la carrera se transforma en una Burger Fest, una experiencia que pretende prolongar la jornada más allá del esfuerzo deportivo.

La gran novedad será una hamburguesa creada específicamente para la prueba por Oriana Severino, creadora de la cuenta gastronómica @TastyHunting, que reúne más de dos millones de seguidores entre Instagram y TikTok. La receta se elaborará con carne de kilómetro cero aportada por Frimancha Canarias (grupo Vall Companys), reforzando la apuesta por el producto local y la conexión entre deporte y gastronomía.

Como patrocinador principal, Aguas de Teror volverá a tener un papel protagonista durante la jornada con un espacio de recuperación para corredores. El denominado “Oasis” estará pensado como una zona donde los participantes puedan descansar tras la prueba y vivir la marca desde una perspectiva más experiencial.

XVI Aguas de Teror Trail / La Provincia

La bolsa del corredor incorpora este año nuevos elementos, entre ellos una camiseta técnica de Tuga, portadorsales imantados, producto local y una botella de edición limitada. Además, la medalla de los finishers estará elaborada con tapones reciclados de botellas de Aguas de Teror, dentro de una iniciativa vinculada a la sostenibilidad.

Un documental para contar la carrera desde dentro

La edición de 2026 también quedará registrada en imágenes. La organización prepara un documental que se grabará durante la propia jornada de competición y que contará con los corredores como protagonistas. Los participantes que lo deseen podrán formar parte del proyecto para mostrar la carrera desde dentro, con las emociones todavía presentes tras cruzar la meta.

Los más pequeños también tendrán su propia carrera

La cantera del trail tendrá su cita el viernes 17 de julio con las carreras infantiles organizadas junto a SPAR Gran Canaria en el entorno de la Finca de Osorio. La actividad, gratuita, contará con categorías desde mini-prebenjamín hasta cadete, con distancias que irán desde los 140 metros hasta los 1.650 metros.

Una forma de mantener vivo el vínculo entre el municipio y un deporte que en Teror ya forma parte de su identidad. Las inscripciones paralas Aguass de Teror Trail 2026 continúan abiertas en trailteror.trackingsport.com. La distancia de 7 kilómetros ya ha completado sus plazas y las modalidades de 15 y 21 kilómetros afrontan sus últimos dorsales disponibles.