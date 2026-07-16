Castro Morales B y Unión Sardina buscan el título del Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Tercera Categoría

El Terrero de Lucha El Chiquero vivirá este viernes una final con cuentas pendientes. Castro Morales B y Unión Sardina volverán a encontrarse, esta vez por el título del XXXIV Torneo DIELCA de Lucha Corrida de Tercera Categoría, en un duelo que llega con el recuerdo todavía reciente de la última gran batalla entre ambos conjuntos.

La cita arrancará a las 21.00 horas y pondrá frente a frente a dos equipos que han sido protagonistas durante toda la temporada y que llegan al último tramo del curso con un nuevo campeonato en juego.

El enfrentamiento será una reedición de la final de la Liga Cabildo de Gran Canaria, donde el Castro Morales B consiguió imponerse al Unión Sardina para proclamarse campeón.

Ahora, el conjunto teldense tendrá la oportunidad de completar un año histórico con un tercer título en sus vitrinas.

El Castro Morales B quiere el triplete

La temporada del Castro Morales B está siendo una de las más destacadas de la categoría. Después de conquistar la Liga Cabildo de Gran Canaria, el equipo volvió a levantar otro trofeo al imponerse en la Copa Fundación La Caja de Canarias, en aquella ocasión frente al Ajódar.

Castro Morales B / La Provincia

El Torneo DIELCA aparece ahora como la última oportunidad para completar el triplete y cerrar el curso con pleno de títulos. Una de las claves del rendimiento del conjunto teldense ha sido el papel de sus sillas medias, donde la aportación de jóvenes luchadores juveniles ha permitido al equipo mantener regularidad y profundidad durante toda la competición.

Unión Sardina busca cambiar la historia

Enfrente estará un Unión Sardina que llega a la final con el objetivo de tomarse la revancha del último enfrentamiento por el título. El conjunto del sureste volverá a confiar buena parte de sus opciones en sus destacados C, Yakhya Ndour y Mahy Monzón, dos de sus principales referencias y piezas llamadas a asumir protagonismo en una luchada donde cada agarre puede resultar decisivo. Tras quedarse a las puertas del campeonato liguero, el Unión Sardina afronta esta nueva oportunidad con la intención de cambiar el desenlace y cerrar la temporada con un título.

Los dos equipos llegan a la final después de superar sus respectivas semifinales y con argumentos suficientes para aspirar al campeonato. El Castro Morales B llega avalado por la solidez de un bloque que ha funcionado durante todo el curso, mientras que el Unión Sardina cuenta con el potencial individual de sus destacados para intentar desequilibrar la balanza.

El precedente reciente añade todavía más atractivo a una final en la que estará en juego algo más que un trofeo: la posibilidad de confirmar el dominio de una temporada o cambiar la última página de la competición. La lucha por el Torneo DIELCA servirá además como antesala de la Supercopa PIROMART, la última competición del calendario insular, que pondrá el cierre definitivo al curso de la lucha canaria en Gran Canaria.