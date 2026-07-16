La Gran Canaria Bike Week renueva su imagen para consolidarse como cita cumbre del cicloturismo nacional

Las Dunas de Maspalomas fueron este miércoles el punto de partida de una nueva edición de la Gran Canaria Bike Week. La prueba presentó su nueva imagen de cara a su 38ª edición, una renovación con la que busca reforzar su posición como una de las grandes citas del cicloturismo nacional y volver a convertir la isla en el escenario de una semana sobre dos ruedas.

La cita se celebrará del 29 de noviembre al 6 de diciembre y volverá a recorrer algunos de los lugares más reconocibles de Gran Canaria, combinando deporte, naturaleza y turismo activo.

El acto de presentación contó con la presencia del alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, el concejal de Deportes, Ramón Suárez, Cristina Quintela, Segment Specialist de Dunas Hotels & Resorts; Sofía Buccarello, Direct & Events Marketing de Free Motion Bikecenter; y Daniel González, gerente de DG Eventos.

Durante la presentación se puso en valor la evolución de una prueba que, casi cuatro décadas después de su nacimiento, continúa creciendo como referencia para ciclistas procedentes de distintos puntos del país y del extranjero.

Una semana para descubrir Gran Canaria en bicicleta

La Gran Canaria Bike Week volverá a ofrecer un programa diseñado para mostrar la diversidad de la isla a través de la bicicleta. La competición arrancará el 29 de noviembre con la Gran Fondo Pico de las Nieves – Ciclismo a Fondo, que mantendrá las modalidades y el recorrido de la pasada edición. A partir de ahí comenzarán seis etapas que llevarán a los participantes por algunos de los paisajes más característicos de Gran Canaria, desde las zonas costeras hasta las carreteras de montaña que han convertido a la isla en uno de los destinos ciclistas más reconocidos de Europa.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana destacó el papel de la prueba como escaparate del municipio y del conjunto de la isla, subrayando que se trata de una cita en la que tienen tanto peso la competición como la experiencia de conocer el territorio. “Es una prueba clásica que los ciclistas no se quieren perder”, señaló, destacando también valores como “el disfrute, el compañerismo y el conocimiento de las maravillas de nuestra tierra”.

Maspalomas volverá a ser el centro de operaciones

El Hotel Suites & Villas by Dunas repetirá como sede principal de la prueba y punto de encuentro para participantes y organización, además de acoger la entrega de premios. Por su parte, Free Motion Bikecenter continuará como uno de los principales colaboradores de una cita que mantiene su apuesta por unir deporte y promoción turística. La organización afronta esta nueva edición con una imagen renovada y con el objetivo de seguir consolidando una prueba que ha convertido las carreteras de Gran Canaria en un punto de encuentro para aficionados al ciclismo.

La Gran Canaria Bike Week se ha convertido con el paso de los años en uno de los eventos que mejor representa la apuesta de la isla por el turismo deportivo. El recorrido por diferentes municipios permite mostrar una Gran Canaria alejada del tradicional sol y playa: carreteras de montaña, paisajes volcánicos, pueblos de medianías y algunos de los puertos más exigentes para los amantes del ciclismo.