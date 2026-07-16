El Santa Rita femenino busca un triplete histórico en las finales de la Liga ABT Canarias

El Santa Rita tendrá este sábado una oportunidad única para cerrar una temporada histórica. El conjunto femenino del club capitalino estará presente en las tres finales de la Liga ABT Canarias y buscará conquistar un pleno de títulos en una jornada que reunirá en el Terrero Amado Díaz Guillén las categorías de Promoción, Sénior y Juvenil.

La cita arrancará a las 10.00 horas con la final de Promoción, continuará a las 11.00 con la categoría Sénior y finalizará a las 12.00 con el duelo Juvenil, en una mañana que volverá a poner el foco en el crecimiento de la lucha canaria femenina y en el trabajo de cantera.

Santa Rita y Maninidra se juegan el título sénior

La final más esperada será la de categoría Sénior, donde Santa Rita y Maninidra se medirán por el campeonato después de firmar una fase regular marcada por la regularidad. Ambos equipos acabaron en las dos primeras posiciones de la clasificación y llegan al último combate del campeonato tras superar sus respectivas semifinales.

El Santa Rita consiguió el billete para la final después de eliminar al Roque Nublo, mientras que el Maninidra dejó fuera al Unión Sardina en una eliminatoria que confirmó la igualdad existente entre los mejores equipos de la competición. El duelo enfrentará a dos conjuntos que han sido protagonistas durante toda la temporada y que buscarán cerrar su recorrido con el título.

El futuro de la lucha canaria también pasa por Santa Rita

Antes de la final sénior llegará el turno de las categorías de formación. A las 12.00 horas, el Santa Rita volverá a luchar por otro campeonato, esta vez en Juvenil, frente al Almogarén.

El equipo capitalino alcanzó la final tras superar al Maninidra, mientras que el conjunto rival consiguió su plaza después de imponerse al Guanarteme. La estadística juega a favor del Santa Rita, que llega invicto en la fase regular, aunque enfrente tendrá a una de las canteras más reconocidas del campeonato y a un rival preparado para impedir el doblete.

La jornada comenzará con la final de Promoción

La primera corona del día se decidirá desde las 10.00 horas. Santa Rita y Los Guanches abrirán la jornada con la final de Promoción después de superar sus respectivas semifinales. El equipo capitalino dejó atrás al Adargoma, mientras que el conjunto de Arucas eliminó al Unión Gáldar para hacerse con un puesto en la lucha por el título.

Una jornada para medir la fuerza del femenino

La presencia del Santa Rita en las tres finales refleja el momento que atraviesa la sección femenina del club, que aspira a cerrar el curso con un triplete que confirmaría su dominio en las diferentes categorías. Pero el reto no será sencillo. Maninidra, Almogarén y Los Guanches llegan con la intención de impedir el pleno y levantar alguno de los títulos en juego.

El Terrero Amado Díaz Guillén será este sábado el punto de encuentro de una jornada que volverá a mostrar la evolución de la lucha canaria femenina y el peso cada vez mayor del trabajo de base en uno de los deportes más representativos de Gran Canaria.