El CEV Eurovolley 2028 femenino, primer gran evento confirmado para el nuevo Centro Insular de Deportes

Gran Canaria es la isla del voleibol. Un total de cinco equipos compiten en la élite del voleibol nacional, comenzando por el gran dominador de la Superliga de Voleibol Masculina, el CV Guaguas, que se ha ganado el derecho de acceder directamente a la fase de grupos de la CEV Champions League y que en esta ocasión estará acompañado en la competición doméstica por el recién ascendido SUAC, que toma el relevo de los chicos del barrio del San Roque, tras perder la categoría el curso pasado, por la diferencia de partidos totales ganados. Además de los dos equipos masculinos, son tres los representativos isleños en la Liga Iberdrola: el Heidelberg Volkswagen, el Emalsa Gran Canaria - Olímpico y el Sayre.

Esa importancia del voleibol en la Isla no ha pasado desapercibida para la Confederación Europea del Voleibol que ha elegido a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como una de las sedes de los grupos de la fase final del Eurovolley 2028 femenino que se celebrará en España. De esta manera se cumplirá el ansiado retorno de un gran evento internacional de voleibol a España y en concreto a Gran Canaria, siendo la mítica Roca, como se conoce al Centro Insular de Deportes de Gran Canaria, tras su reforma íntegra para adaptarlo a los nuevos tiempos, en uno de los anfitriones confirmados del mismo. De esta forma, el Eurovolley se convierte en el primer gran evento internacional ya confirmado para su reestreno, en una de las grandes citas previstas para el 2028, a dos años de celebrarse el Mundial de fútbol, también con protagonismo del Estadio de Gran Canaria, como una de las sedes mundialistas.

Apoyo federativo e institucional para su candidatura

La candidatura de España y de Gran Canaria como sede del Eurovolley 2028 femenino, ha sido apoyada por la Real Federación Española de Voleibol, en colaboración tanto del Cabildo de Gran Canaria, como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, contando también con el apoyo del Consejo Superior de Deportes y del Comité Olímpico Español. Ha sido alabado el proyecto isleño por ser sólido, innovador y sostenible, con una remodelación íntegra del viejo CID, que le convertirán en uno de los pabellones referentes para la práctica del voleibol y de otras disciplinas deportivas, en España y en Europa.

El presidente de la RFEVB, Felipe Pascual, quiso “agradecer la confianza depositada por la CEV y su consejo de Administración en nuestra candidatura” para afirmar que está “orgulloso del trabajo y la cooperación realizadas entre la RFEVB, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria para conseguir ser sede del Campeonato de Europa”.

Dos décadas de sequía

Organizar el Campeonato de Europa es “un reto y un momento histórico. Llevábamos más de dos décadas sin acoger un gran torneo de nuestro deporte, y ser sede del Eurovolley, es un proyecto ilusionante en el que la RFEVB va a plasmar la línea de crecimiento y desarrollo en la que estamos trabajando” señalaba Felipe Pascual.

La designación ha sido tomada por el Consejo de Administración de la CEV y supone la culminación al trabajo y la coordinación entre todos los actores, RFEVB y administraciones, para presentar una candidatura moderna e innovadora. La designación de Las Palmas de Gran Canaria permitirá vivir en territorio nacional uno de los grupos de la primera fase en el Centro Insular de Deportes, que actualmente se encuentra en proceso de rehabilitación.

24 selecciones divididas en cuatro grupos

El Campeonato de Europa de 2028 repetirá el formato de competición del de este año, con 24 selecciones participantes repartidas en cuatro grupos de seis equipos, en el que la anfitriona, la selección femenina será cabeza de serie en su grupo. Cada uno de estos cuatro grupos se disputará en una sede y país distinto.

Las Palmas de Gran Canaria, una de las localidades con mayor presencia de nuestro deporte, se volcará con un evento que será todo un espectáculo dentro y fuera de la cancha.

Esta será la primera vez que España organice un Campeonato de Europa absoluto, tanto en categoría masculina como femenina, en el que será también el primer gran evento de voleibol en nuestro país desde la Fase Final de la Liga Mundial de 2003 celebrada en Madrid.