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La Vela Latina Canaria busca este sábado a los tres finalistas del Torneo Fundación La Caja de Canarias

Cinco botes competirán desde las 17:00 horas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria por las tres plazas para la gran final del Torneo Eliminatorio

Cinco botes se juegan este sábado las tres plazas para la final del Torneo Fundación La Caja de Canarias.

Cinco botes se juegan este sábado las tres plazas para la final del Torneo Fundación La Caja de Canarias. / Vela Latina

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Eva de León

Eva de León

Las Palmas de Gran Canaria

La Vela Latina Canaria afronta este sábado una de las citas más decisivas de la temporada con la disputa de la semifinal del Torneo Fundación La Caja de Canarias, que se celebrará a partir de las 17:00 horas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

Tras las dos primeras eliminatorias, únicamente cinco botes continúan en competición y lucharán por conseguir una de las tres plazas que darán acceso a la gran final del torneo, una competición que premia la regularidad y la capacidad de afrontar con éxito las regatas de eliminación directa.

Un orden de salida con tres plazas de finalista en juego

El orden de salida ya ha quedado establecido por sorteo. Abrirá la regata el Chacalote Comercial SanRob, vencedor de la segunda eliminatoria y uno de los botes más en forma de las últimas semanas. A continuación partirá el Villa de Agüimes Ybarra, mientras que en tercera posición saldrá el Spar Guerra del Río.

Los dos últimos en salir serán el reciente campeón y subcampeón de la Copa Cabildo de Gran Canaria. El Hospital La Paloma Pueblo Guanche, campeón de la pasada semana, saldrá en cuarta posición, mientras que cerrará el orden de salida el Portuarios Puertos de Las Palmas, subcampeón de la competición.

Cinco botes se juegan este sábado las tres plazas para la final del Torneo Fundación La Caja de Canarias

Cinco botes se juegan este sábado las tres plazas para la final del Torneo Fundación La Caja de Canarias / Vela Latina

Con solo cinco botes en liza, la igualdad volverá a ser la gran protagonista de una regata en la que cualquier error puede resultar decisivo. Al término del recorrido, los dos peores tiempos quedarán eliminados, mientras que los tres mejores equipos obtendrán el billete para disputar la gran final del Torneo Fundación La Caja de Canarias.

Dispositivo de seguridad y seguimiento en directo

Como es habitual, la Federación de Vela Latina Canaria de Botes habilitará el dispositivo de seguridad para el seguimiento de la regata desde tierra, con el cierre de dos carriles de la Avenida Marítima para facilitar la presencia de los aficionados.

Cinco botes se juegan este sábado las tres plazas para la final del Torneo Fundación La Caja de Canarias.

Cinco botes se juegan este sábado las tres plazas para la final del Torneo Fundación La Caja de Canarias. / Vela Latina

Asimismo, estará disponible el servicio gratuito de Guaguas Municipales y la regata podrá seguirse en directo a través de las redes sociales oficiales de la Federación, acercando una vez más la emoción de la Vela Latina Canaria a toda la afición.

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Con tres plazas para la gran final y cinco botes dispuestos a dejarlo todo sobre el agua, la bahía de Las Palmas de Gran Canaria volverá a ser este sábado el escenario de una regata en la que cada segundo puede marcar la diferencia.

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