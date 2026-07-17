La Fundación La Caja de Canarias renueva su apoyo al CB Islas Canarias y suma 20 años de patrocinio

"Hoy ratificamos no sólo un convenio con ya 20 años de vigencia sino el reconocimiento a la labor de un club, capitaneado por Domingo y Begoña, que va más allá de los muchos éxitos deportivos cosechados en este largo periplo: su excelente trabajo con el deporte base y el mantenimiento de una extensa cantera que se encuentra entre las mejores de España y así como por la labor social que realizan con personas de entornos menos favorecidos, como las jugadoras que vienen del continente africano. Por todo esto, esta vinculación tiene que seguir adelante porque se ajusta perfectamente a los valores que defiende como propios la Fundación La Caja de Canarias. No podemos faltar a esta cita con el CB Islas Canarias".

Con estas palabras del director general, Fernando Fernández, la Fundación La Caja de Canarias, renovó este viernes el convenio de colaboración con el Club Baloncesto Islas Canarias, y que la Fundación viene prestando como apoyo al baloncesto base femenino desde el año 2006. Este acuerdo supone la aportación de 12.000 euros, que permitirá al club seguir manteniendo "sus distintos campus de entrenamiento, como base para conseguir los éxitos de sus equipos en todas las categorías, llegando muchas de sus jugadoras a tener presencia en las selecciones nacionales", señaló Fernández, que puso en valor el compromiso "continuado" de la entidad.

El nombre de La Caja y del CB Islas Canarias están unidos desde hace muchos años a través de colaboración ininterrumpida con 20 años de trayectoria y desde la Fundación estamos muy orgullosos de que el grito de guerra del club sea un 'Vamos Caja´ y nuestros colores estén en su indumentaria".

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Por su parte, José Francisco Santana agradeció la confianza que la Fundación mantiene desde hace años en el programa de trabajo del Club Baloncesto Islas Canarias y destacó que la Fundación La Caja de Canarias es el colaborador que más años lleva apoyando a la entidad. "Este convenio es una alegría para el Club, porque es una buena ayuda económica, que nos permiten pagar algunas cosillas que siempre tenemos por ahí", indicó el vicepresidente del Club.