FÚTBOL
La Plaza de la Música vibrará el domingo con la final mundialista entre España y Argentina
La ciudad acogerá la retransmisión en directo del encuentro deportivo, complementada con una fan zone y actividades de animación previas
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instalará este domingo una pantalla gigante en la Plaza de la Música - Jerónimo Saavedra para que la ciudadanía pueda seguir la final de la Copa del Mundo entre España y Argentina.
El encuentro podrá disfrutarse a partir de las 20.00 horas en un espacio preparado para que vecinos y vecinas, familias, niños, niñas, jóvenes y personas mayores compartan la emoción de una cita histórica para el deporte español. Como antesala del partido, desde las 18.00 horas la plaza se transformará en una gran fan zone con actividades de animación para todos los públicos, permitiendo a la afición vivir el ambiente previo a la final en un entorno festivo, participativo y seguro.
Una fórmula exitosa
La instalación de la pantalla gigante en la Plaza de la Música da continuidad a las retransmisiones organizadas durante el recorrido de la selección española en el campeonato. Los aficionados ya pudieron seguir los cuartos de final frente a Bélgica en la plaza Don Benito, en Schamann, y la semifinal ante Francia en la plaza del Pilar, en Guanarteme. Será, por tanto, la tercera ocasión en la que el Ayuntamiento habilite un espacio de estas características durante el torneo, consolidando una iniciativa que ha contado con una destacada respuesta ciudadana aumentando así la ilusión por el torneo.
España se medirá a Argentina, actual líder del ranking FIFA, en una final que enfrentará a dos de las mejores selecciones del panorama internacional y en la que la selección española contará con el grancanario Yeremy Pino y con el canterano de la UD Las Palmas, Pedri González.
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