Sotavento abre el 38º Campeonato del Mundo de Windsurfing

El 38º Campeonato del Mundo de Windsurfing & Wingfoil de Fuerteventura ha comenzado este viernes en las playas de Sotavento, en el municipio de Pájara, con la llegada de los mejores especialistas internacionales y el inicio del programa deportivo de Windsurf Freestyle. La competición de Freestyle se desarrollará del 17 al 21 de julio, mientras que el Slalom X tomará el relevo entre los días 22 y 26. Durante diez jornadas, Fuerteventura volverá a convertirse en uno de los principales escenarios del windsurf internacional, con tres títulos mundiales en juego: el femenino de Freestyle y los campeonatos masculino y femenino de Slalom X.

La prueba de Windsurf Freestyle reúne a 40 participantes, distribuidos en un cuadro masculino de 32 competidores y otro femenino de ocho competidoras. La primera ronda masculina está formada por 16 enfrentamientos directos, mientras que la femenina cuenta con cuatro mangas iniciales.

Sotavento vuelve a ofrecer las condiciones que han convertido este enclave en una referencia dentro del circuito mundial. El viento ha soplado con intensidad suficiente para poner en marcha la competición durante la primera jornada, con buena parte de los participantes preparando velas de entre 4,0 y 4,4 metros.

Las previsiones manejadas por la organización apuntan a la continuidad de condiciones favorables durante los próximos días. Se espera que el viento característico de la costa sureste de Fuerteventura permita avanzar en los cuadros de Freestyle, aunque su intensidad y la agitación del agua volverán a exigir la máxima precisión a los competidores.

Estas condiciones convierten Sotavento en uno de los escenarios más espectaculares y, al mismo tiempo, más exigentes del calendario. La combinación de viento fuerte, mar irregular y rampas naturales permite ejecutar maniobras aéreas de gran dificultad, pero deja muy poco margen para los errores.

Presentación oficial junto a la playa de Sotavento

Antes del comienzo de la actividad deportiva tuvo lugar el acto oficial de presentación del campeonato. Tras la entrega de dorsales, los competidores aguardaron la llegada de las autoridades en el recinto de la competición.

El acto comenzó alrededor de las 12:00 horas y contó con la presencia de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; la consejera de Turismo, Marlene Figueroa; y el consejero de Deportes, Luis González. En representación del Gobierno de Canarias asistieron el director general de Turismo, Miguel Ángel Rodríguez, y el viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural, Horacio Umpiérrez. Por parte del Ayuntamiento de Pájara estuvieron presentes el alcalde, Alejandro Jorge; el concejal de Deportes, José Benito Alonso; y la concejala de Turismo, Tina Silva.

La presentación sirvió para dar la bienvenida a los participantes y abrir oficialmente una nueva edición de una prueba estrechamente vinculada a la historia deportiva y turística de Fuerteventura. El acto concluyó con la tradicional foto de familia de competidores, organizadores y representantes institucionales ante el espectacular entorno de las playas de Sotavento.

El Freestyle inaugura el programa deportivo

Tras la presentación institucional y la reunión de patrones, la organización puso en marcha el cuadro individual de Windsurf Freestyle.

Las mangas tienen una duración de nueve minutos, con tres minutos de transición entre enfrentamientos. Cada participante debe completar al menos dos maniobras en cada lado y dispone de un máximo de siete intentos por lado.

El formato de puntuación permite contabilizar las maniobras de mayor valor, aunque no estén distribuidas de manera idéntica entre ambos lados. El objetivo es premiar la dificultad, la ejecución, la variedad y el control de los movimientos realizados durante cada manga.

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Con el campeonato oficialmente inaugurado y unas condiciones de viento favorables, Sotavento se prepara para varias jornadas de máxima intensidad en las que comenzarán a definirse los primeros aspirantes al triunfo en los cuadros masculino y femenino de Freestyle.