El Unión Gáldar, ante una 'Final a Cuatro' para la historia en Tegueste

Este sábado, a partir de las 16.00 horas, comienza a escribirse una nueva página en la historia de la Lucha canaria en Gran Canaria, pues uno de sus equipos compite por hacerse con el trono más codiciado del deporte vernáculo. El Unión Gáldar disputa ante el cuadro palmero del CL Tamanca, en el Terrero Mencey Tegueste, en Tenerife, la primera semifinal de la Final a Cuatro de Primera Categoría. La segunda semi, que arranca a las 18.00 horas en el mismo escenario, ofrece un derbi tinerfeño entre el Chimbesque, actual campeón y el anfitrión.

El conjunto galdense llega a la cita tras superar a su paisano Almogarén en los cuartos de final tras una eliminatoria de infarto que los cebolleros por la mínima ante su afición. En los dos enfrentamientos de la liga regular entre el Gáldar y Tamanca, se repartieron las victorias. Los de La Palma llegan a la semifinal tras eliminar al equipo majorero del Unión Antigua, al que venció en la ida y en la vuelta.

Tercer enfrentamiento con los palmeros

Los grancanarios y los de El Paso protagonizaron una enconada lucha en la fase regular en el Grupo B por hacerse con la segunda plaza. El Chimbesque, el gran favorito y que en esta Final a Cuatro va por el otro lado del cuadro, en la otra parte del cuadro, dominaba la competición con mano de hierro, liderando invicto en la tabla. Los galdenses sumaban 27 puntos, cinco más que el Tamanca. En los enfrentamientos directos, con una victoria para cada equipo, el Unión Gáldar salió ligeramente favorecido en el balance. En la tercera jornada se impuso por 12-10 en su feudo, mientras que la igualdad aumentó en el duelo de la segunda vuelta, en La Palma, donde caía por un ajustado 12-11.

El equipo presidido por Rayco Ramírez deposita gran parte de sus esperanzas en su puntal A Alberto Zamora, quien está firmando la mejor temporada de su carrera profesional. Una de las claves para lograr el billete para la final pasa por vigilar especialmente al puntal B del Tamanca, Fernando Rodríguez, que la próxima campaña ascenderá de clasificación después de sus grandes actuaciones que ha protagonizado en este curso.

El Chimbesque, el gran favorito

En caso de que el Gáldar consiga una histórica clasificación para el duelo definitivo de esta Final a Cuatro, se encontraría previsiblemente con el gran favorito y vigente campeón, el Chimbesque, liderado por su puntal A Eusebio Ledesma. En su semifinal, que se disputa mañana a partir de las 18.00 horas, el defensor de la corona regional ante el anfitrión, el Tegueste, en derbi tinerfeño. Si el Chimbesque llegaba invicto a la cita, su adversario acabó liderando el Grupo C con 31 puntos y una sola derrota en su haber.

Durante las dos semis y la gran final, los árbitros contarán con una vídeo asistencia, que se estrena como ayuda para los colegiados en esta nueva edición del torneo. Cada equipo dispondrá de dos revisiones por encuentro, que solo podrán solicitar los capitanes al término de las agarradas mediante el levantamiento de la tarjeta correspondiente. Si la reclamación es acertada, el equipo recuperará la revisión; en caso contrario, la perderá. Además, las revueltas o tablas serán analizadas de oficio y el sistema permitirá revisar posibles caídas fuera del círculo reglamentario o discrepancias sobre quién cayó primero.

Un aforo a la altura del evento

En cuanto al ambiente, se espera que alrededor de 3.000 aficionados abarroten el Terrero Mencey de Tegueste para disfrutar de tres grandes luchadas en dos días, protagonizadas por los cuatro mejores equipos de la Primera Categoría. En el caso del Unión Gáldar, se estima que cerca de 300 seguidores acompañarán al equipo en una participación histórica en la isla vecina.

Además del trofeo de bronce que levantará el vencedor de la gran final del domingo, a las 12.30 horas, los luchadores recibirán un anillo de plata como símbolo de la competición y de la identidad aborigen canaria. Estas piezas están representadas con letras alusivas a las todas las islas del Archipiélago.

Los aficionados que no puedan desplazarse al terrero, podrán seguir las semis a través de los diferentes canales de la Federación Canaria. Por su parte la Radio Canaria aprovechará la ocasión para realizar un especial de ocho horas dedicado a la luchada. La gran final del domingo sí que será retransmitida íntegramente por Televisión Canaria en su programa Terrero y Gloria.