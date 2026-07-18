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La Liga ABT Canarias de Lucha Canaria corona al Santa Rita en Sénior y Juvenil y a Los Guanches en Promoción

La final de Promoción se resolvió por un ajustado 13-11 entre Los Guanches y el Santa Rita, decidiéndose en las últimas agarradas

Liga ABT Canarias de Lucha canaria

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Los Guanches / Redacción Gofiomedia

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Eva de León

Eva de León

Las Palmas de Gran Canaria

El Terrero Amado Díaz Guillén fue escenario de una intensa jornada de finales de la Liga ABT Canarias de Lucha Canaria, en la que quedaron decididos los campeones de las categorías Promoción, Sénior y Juvenil.

La final de Promoción fue la más equilibrada del día. Los Guanches se impuso por un ajustado 13-11 al Santa Rita en una luchada que no se resolvió hasta las dos últimas agarradas.

El marcador reflejó la igualdad durante toda la mañana y llegó empatado a 11-11, dejando el desenlace completamente abierto. En ese momento apareció Evania Vega, que logró un punto decisivo al provocar la eliminación de Ivy Mesa por acumulación de amonestaciones, situando el 12-11 para el conjunto aruquense.

Santa Rita impone su autoridad en Sénior y Juvenil

Con el Santa Rita obligado a reaccionar, la última agarrada enfrentó a Regina Ezeagu y Daniela Izquier, resolviéndose también por la vía de las amonestaciones. La luchadora de Los Guanches mantuvo la calma para forzar la eliminación de su rival y cerrar el definitivo 13-11, certificando el título de Promoción para su equipo.

En la categoría Sénior, el Santa Rita no dio opción a la sorpresa y superó con claridad al Maninidra por 8-22. El conjunto capitalino controló la final desde los primeros compases, mostró una gran superioridad colectiva y fue ampliando diferencias hasta proclamarse campeón de Gran Canaria, después de haber conquistado la semana anterior el Torneo DISA Gobierno de Canarias.

La jornada concluyó con la final Juvenil, en la que el Santa Rita volvió a demostrar el nivel de su cantera al derrotar al Almogarén por 12-22. El equipo capitalino repitió la solidez exhibida en la final sénior y dominó la luchada para conquistar su segundo título de la mañana.

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Con estos resultados, Los Guanches se proclamó campeón de la Liga ABT Canarias de Promoción, mientras que el Santa Rita completó un brillante doblete al levantar los títulos de las categorías Sénior y Juvenil.

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