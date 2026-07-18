Los regatistas lanzaroteños Alberto y Miguel Ángel Morales firman una brillante actuación en el Europeo de Waszp tras subir al podio en el Campeonato de España

Los regatistas lanzaroteños Alberto y Miguel Ángel Morales Hernández han cerrado una intensa gira de competiciones con un destacado balance en la clase Waszp, una de las modalidades más espectaculares de la vela con foil. En apenas 17 días, los dos deportistas sumaron un título de campeón de Europa, un subcampeonato de Europa, un subcampeonato de España absoluto y un segundo puesto en la categoría juvenil del Campeonato de España, consolidándose entre los referentes nacionales e internacionales de esta disciplina.

Los dos navegantes, que representan a la Real Federación Canaria de Vela, completaron estos resultados en el Mar Menor (Murcia), donde se disputaron de forma consecutiva el Campeonato de España y el Campeonato de Europa de Waszp, separados únicamente por una jornada de descanso.

Alberto Morales, subcampeón de Europa absoluto

El mayor de los hermanos, Alberto Morales, de 22 años, volvió a demostrar su regularidad durante el Campeonato de Europa al proclamarse subcampeón continental en categoría absoluta.

Este resultado llegó apenas una semana después de conseguir también el subcampeonato de España absoluto, prolongando el buen momento deportivo que atraviesa el regatista lanzaroteño.

Durante el Europeo, Alberto se mantuvo siempre entre los primeros clasificados. Según los datos facilitados tras la competición, no salió del Top 4 en ninguna de las cuatro jornadas de regatas que pudieron disputarse, una regularidad que resultó decisiva para alcanzar el podio.

El regatista Alberto Morales. / La Provincia

Miguel Ángel Morales conquista el título europeo sub-21

Por su parte, Miguel Ángel Morales, de 20 años, consiguió uno de los mayores éxitos de su trayectoria al proclamarse campeón de Europa en la categoría masculina sub-21.

El joven regatista también había firmado una destacada actuación en el Campeonato de España, donde obtuvo el segundo puesto juvenil, un resultado condicionado por una incidencia técnica sufrida durante la última jornada.

Según explica la organización, Miguel Ángel vio reducidas sus opciones al título nacional después de sufrir una rotura en el casco de su embarcación durante el último día de competición.

A pesar de ese contratiempo, logró cerrar el campeonato con un nuevo podio y confirmó su progresión dentro de una clase cada vez más competitiva.

Cuatro podios en solo 17 días

El balance conjunto de los hermanos Morales refleja el excelente rendimiento mostrado durante esta doble cita internacional.

En menos de tres semanas consiguieron:

Subcampeón de Europa absoluto: Alberto Morales.

Alberto Morales. Campeón de Europa sub-21 masculino: Miguel Ángel Morales.

Miguel Ángel Morales. Subcampeón de España absoluto: Alberto Morales.

Alberto Morales. Subcampeón juvenil del Campeonato de España: Miguel Ángel Morales.

Estos resultados consolidan a ambos deportistas entre los principales representantes españoles de la clase Waszp.

Una disciplina que combina velocidad y tecnología

La clase Waszp está considerada una de las modalidades más innovadoras de la vela ligera. Se trata de un monotipo equipado con foil, unas alas hidrodinámicas que elevan el casco sobre el agua cuando aumenta la velocidad, reduciendo el rozamiento y permitiendo navegar prácticamente "volando".

Con este sistema, una embarcación Waszp puede transformar aproximadamente 20 nudos de viento en velocidades cercanas a los 30 nudos sobre el agua.

Durante el Campeonato de Europa celebrado en Murcia, las condiciones meteorológicas registraron vientos medios de entre 10 y 15 nudos, suficientes para que Alberto alcanzara velocidades máximas de 24 nudos, mientras que Miguel Ángel llegó a 24,9 nudos.

Más información sobre esta modalidad puede consultarse en la web oficial de la clase Waszp: https://www.waszp.com.

Entrenar sin una flota en Canarias, un reto añadido

Uno de los aspectos más destacados de la trayectoria de ambos deportistas es que son los únicos regatistas de Canarias que compiten actualmente en esta clase.

Esta circunstancia supone una dificultad importante, ya que la preparación en vela suele realizarse en grupos numerosos para poder trabajar estrategias, salidas, maniobras y situaciones reales de competición.

Ante esa falta de una flota estable en el Archipiélago, Alberto y Miguel Ángel han desarrollado buena parte de su preparación entrenando juntos en Lanzarote, realizando pruebas y ajustes técnicos en sus propias embarcaciones.

Alberto Morales destacó tras finalizar el Europeo que ese trabajo constante realizado en la isla ha sido clave para los resultados obtenidos durante la temporada.

El salto competitivo llegó con los entrenamientos en Cádiz

A la preparación realizada en Lanzarote se ha sumado este año un cambio importante en la planificación deportiva.

Miguel Ángel explicó que ambos decidieron desplazarse regularmente a Cádiz para entrenar junto al resto de la flota española de Waszp.

Esta decisión les ha permitido compartir sesiones con otros regatistas de alto nivel y trabajar en condiciones de entrenamiento similares a las que encuentran posteriormente en las competiciones nacionales e internacionales.

Según el joven regatista, este paso ha supuesto el impulso que necesitaban para mejorar su rendimiento y competir en igualdad de condiciones con los mejores especialistas de Europa.

Dos campeonatos consecutivos en el Mar Menor

El Campeonato de España y el Campeonato de Europa de Waszp se celebraron de forma consecutiva en el Mar Menor, en la Región de Murcia.

Las competiciones fueron organizadas por la Federación de Vela de la Región de Murcia, por delegación de la Real Federación Española de Vela.

En el Europeo participaron 119 regatistas, que pudieron completar cuatro jornadas de competición, ya que la quinta prevista tuvo que suspenderse por falta de viento.

La mirada puesta en el próximo Mundial

Tras cerrar con éxito esta intensa etapa de competiciones, los hermanos Morales ya centran su preparación en los próximos compromisos internacionales.

Con los resultados obtenidos en Murcia, ambos afrontan la siguiente temporada con el objetivo de mantener su progresión y llegar en las mejores condiciones al Campeonato del Mundo de Waszp, donde buscarán trasladar el nivel mostrado tanto en el Campeonato de España como en el Europeo.

Su trayectoria confirma el potencial de la vela canaria en una disciplina de gran exigencia técnica y física, logrando resultados de primer nivel a pesar de entrenar en un entorno con escasos competidores de la misma clase y superando las dificultades logísticas que implica la insularidad.